"Нафтогаз" похвастался решением суда Лондона заморозить активы "Газпрома" в Англии

В "Нафтогазе" заявили, что 19 июня по ходатайству украинской газовой компании Коммерческий суд Лондона разрешил заморозить активы "Газпрома" на территории Великобритании.

"Вчера по запросу "Нафтогаза" Коммерческий суд Лондона выдал распоряжение о замораживании (активов) против "Газпрома" в рамках обеспечения выполнения решения Стокгольмского арбитража", — сообщила пресс-служба "Нафтогаза".

Данное ходатайство со стороны Украины было подано в британский суд для обеспечения выплаты российской компанией 2,6 млрд долларов согласно решению Стокгольмского арбитража.

По решению суда, у "Газпрома" есть 48 часов после получения решения суда на то, чтобы предоставить "Нафтогазу" список всех своих активов, которые расположены в Англии или Уэльсе и стоят более 50 тысяч долларов.

В свою очередь "Нафтогаз" уведомил лондонские офисы 17 банков, которые сотрудничают с "Газпромом", что они не могут способствовать сокращению активов газового монополиста России на территории Великобритании.

Ранее "Нафтогаз" сообщал об аресте голландских активов "Газпрома". Шесть из семи дочерних компаний "Газпрома" отказались сотрудничать с судебными исполнителями.

Напомним, 28 мая "Газпром" направил в апелляционный суд заявление о полной отмене решения Стокгольмского арбитража по выплате $ 4,6 млрд "Нафтогазу" по транзитному контракту. Также после вердикта суда "Газпром" начал в Стокгольмском арбитраже процедуру расторжения контрактов с Украиной.

Руководство НАК "Нафтогаз" получит премию в $ 45,6 млн за победу в Стокгольмском арбитраже в тяжбе с "Газпромом" по транзиту газа.

Позднее "Газпром" добился приостановки решения Стокгольма по спору с "Нафтогазом". Российский газовый монополист намерен обжаловать действия судебных приставов в Швейцарии и Нидерландах.

В свою очередь "Нафтогаз" обжаловал приостановку решения Стокгольма по спору с "Газпромом". При этом в соответствии с законом Швеции "Об арбитраже" приказ апелляционного суда не может быть обжалован.