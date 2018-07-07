"Попытка "Нафтогаза" показать, что он работает": в Госдуме прокомментировали новый иск к "Газпрому"

В российской Госдуме прокомментировали перспективы нового иска украинского "Нафтогаза" к "Газпрому".

По мнению первого зама главы комитета Госдумы по энергетике Игоря Ананских этот иск бесперспективен.

"По-моему, всем трезвомыслящим людям понятно, что данная ситуация — попытка показать руководству Украины, что "Нафтогаз" работает. Никаких перспектив это не имеет", – цитирует его RT.

При этом Ананских считает, что проблема "Нафтогаза" состоит в неумении договариваться.

"Я бы рекомендовал "Нафтогазу" понять, что жизнь изменилась, социализм ушел и никто им помогать не будет. Поэтому надо обсудить с "Газпромом" рыночные условия, чтобы было выгодно и российской компании, и украинской. Только тогда возможно сотрудничество", — считает депутат.

Напомним, "Нафтогаз" требуют через Торговую палату Стокгольма от "Газпрома" перерасчета с марта 2013-го и уплаты издержек в размере 11,58 млрд долларов (без процентов).

Напомним, 28 мая "Газпром" направил в апелляционный суд заявление о полной отмене решения Стокгольмского арбитража по выплате 4,6 миллиарда долларов "Нафтогазу" по транзитному контракту.