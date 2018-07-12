В России пропал без вести британский болельщик

Приехавший на чемпионат мира в Россию английский болельщик пропал без вести несколько дней назад.

Как сообщает РБК, Дуглас Моретон не выходил на связь с родными с 6 июля.

По словам родственников, последний раз он был замечен в Самаре на матче четвертьфинала чемпионата между Англией и Швецией. После этого он планировал вернуться в Москву и, вероятно, добрался, потому что в российской столице использовалась его кредитная карточка.

Представитель британского посольства подтвердил новость о его исчезновении и заявил, что обратился в соответствующие органы для выяснения местонахождения соотечественника. В главном управлении МВД по Самарской области сообщили, что местные полицейские проверяют информацию о пропаже болельщика.

Родственники Моретона указали, что его рост составляет 167 сантиметров, он говорит с бристольским акцентом, носит очки и редко бреется.

Напомним, Международная федерация футбола в рамках антидискриминационной кампании требует от официальных вещателей ЧМ-2018 меньше показывать привлекательных девушек на трибунах стадионов.