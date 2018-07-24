В РФ убили журналиста государственной телерадиокомпании

В российском Нижнем Новгороде убили журналиста одноименной государственной телерадиокомпании. Тело 27-летнего Дениса Суворова обнаружили еще утром 23 июля возле Казанской набережной Нижегородского района города.

В Следственном комитете России подтвердили, что на теле убитого журналиста присутствовали признаки насильственной смерти, передает "Интерфакс".

"По уголовному делу создана совместная следственно-оперативная группа, в состав которой входят и оперативные сотрудники полиции. Сейчас следователи и криминалисты продолжают работать на месте происшествия", - говорится в сообщении СК.

Убитый был штатным сотрудником ГТРК "Нижний Новгород". На сайте канала сообщается, что сотрудник СМИ Денис Суворов "трагически погиб". Суворов вел утренние эфиры, программу "10 минут с Политехом", был редактором интернет-портала.

Коллеги Суворова сообщили, что 22 июля он ушел вечером из компании друзей - но дома так и не появился.

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