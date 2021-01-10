Дипломаты призвали Помпео публично "дать по зубам" Трампу / Reuters

Американские дипломаты призывают госсекретаря Майка Помпео осудить действующего главу Белого дома Дональда Трампа за беспорядки в здании Капитолия.

Указывая на то, что США регулярно осуждают "иностранных лидеров, которые используют насилие и запугивание для вмешательства в мирные демократические процессы и подавления воли своих избирателей", сотрудники Госдепартамента подготовили меморандум, сообщает телеканал CNN со ссылкой на подготовленный дипломатами документ.

В письме говорится, что Госдепартамент "должен прямо осудить роль президента Трампа в жестоком нападении на американское правительство и упомянуть его по имени".

"Важно, чтобы мы сообщили миру, что в нашей системе никто, даже президент, не стоит выше закона и не имеет иммунитета от общественной критики", — подчеркнули дипломаты.

Также в письме отметили, что уже несколько месяцев Трамп не может смириться с поражением на выборах.

"После нескольких месяцев выдвижения необоснованных заявлений о фальсификации избирателей, которые были отклонены судебной властью в десятках случаев, президент Дональд Трамп призвал своих сторонников, в том числе вооруженных, штурмовать Капитолий США, пока Конгресс удостоверял результаты свободных и справедливых президентских выборов", - добавили дипломаты.

По информации телеканала, письмо подписали около ста дипломатов, вскоре его отправят Помпео.

Последние события в США – о чем сообщалось ранее:

10 января стало известно, что вице-президент США Майк Пенс не исключил, что может воспользоваться 25-й поправкой к Конституции, позволяющей отстранить президента Дональда Трампа от власти.

9 января сенатор от Республиканской партии Лиза Меркауски публично заявила о своем несогласии с действиями Дональда Трампа. Ее слова стали первым голосом среди сенаторов-республиканцев с требованием отставки Трампа.

9 января в компании Twitter приняли решение навсегда заблокировать личный аккаунт президента США Дональда Трампа. В его публикациях увидели "риск дальнейшего подстрекательства к насилию".

Действующий президент США Дональд Трамп впервые публично признал свое поражение на выборах главы государства и заявил, что он не идет на второй президентский срок.

6 января в Вашингтоне во время заседания Конгресса США по вопросу утверждения итогов выборов президента, победу в которых одержал "демократ" Джо Байден, у Капитолия произошли беспорядки. Сторонники Дональда Трампа ворвались в здание Конгресса и попытались устроить штурм.



