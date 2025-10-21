Укр
Многочисленные взрывы и пожар: неизвестные дроны атаковали Ростовскую область

Мария Николишин
21 октября 2025, 08:34
Часть населенных пунктов в России осталась без света.
Дроны атаковали Ростовскую область

Кратко:

  • В районах Ростовской области раздавались взрывы
  • Россияне жаловались на атаку неизвестных дронов
  • Над регионом якобы работала ПВО

В ночь на 21 октября над несколькими районами Ростовской области прогремели многочисленные взрывы. Местные жители сообщали об атаке неизвестных дронов в Ростове-на-Дону, Батайске и окрестных населенных пунктах.

В частности, губернатор Юрий Слюсарь заявил, что над регионом работала противовоздушная оборона. По его словам, беспилотники якобы сбивались над Миллеровским и Тарасовским районами, а также над городами Батайск и Ростов-на-Дону.

Известно, что в Батайске дроны, вероятно, атаковали подстанцию, возник пожар. Местные говорят, что обломки одного из дронов упали рядом с многоэтажкой.

В Ростове-на-Дону обломок дрона, из-за работы ПВО, упал на два частных дома в Пролетарском районе.

Также в селе Недвиговка (Мясниковский район) повреждена линия электропередач. Часть населенных пунктов осталась без света.

В то же время, российское Минобороны и региональные власти как всегда заявили о якобы уничтожении и подбитии ряда беспилотников.

Взрывы в Ростовской области - видео:

Удары по территории РФ

Военный аналитик, ветеран войны, майор ВСУ в отставке Алексей Гетьман заявил, что Украине надо бить по Кремлю и Останкино, потому что это центры принятия решений и военные объекты.

По его словам, нанося удары по ним, мы не нарушим международное законодательство.

"Для эмоционального давления на российское общество, нужно бить по крупным городам, точнее по военным объектам, которые в них расположены, а также по значимым местам. Не думаю, что удар по Кремлю и его разрушение имели бы большое военное значение, но от прилета по Кремлю и мавзолею Ленина точно был бы эффект", - подчеркнул он.

Взрывы в России - что известно

Как сообщал Главред, в ночь на 18 октября дроны атаковали Ульяновскую область страны-агрессора России. Под ударом была подстанция "Вешкайма".

Ночь на 11 октября также была неспокойной для страны-агрессора. Россияне жаловались на атаку дронов, в частности, в Волгограде.

Кроме того, в России прогремели мощные взрывы в 2000 километрах от украинской границы - в Тюмени. Таким образом был установлен новый рекорд дальности полета. Известно, что в РФ поврежден нефтеперерабатывающий завод.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

