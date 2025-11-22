Укр
Читать на украинском
На оккупированном Донбассе блэкаут: неизвестные дроны устроили огненную ночь

Руслана Заклинская
22 ноября 2025, 22:44
85
БПЛА также атаковали объекты на территории России.
На оккупированном Донбассе блэкаут: неизвестные дроны устроили огненную ночь
На оккупированной Донетчине блэкаут / Коллаж: Главред, фото: скриншот с видео

Что известно:

  • На оккупированной Донетчине произошел блэкаут
  • Нанесен удар по Зуевской ТЭС
  • Взрывы слышали в разных городах

Вечером в субботу, 22 ноября, в оккупированной Донецкой области зафиксированы массовые взрывы и отключения электроэнергии. Местные жители остались без света после серии атак неизвестных дронов. Об этом сообщил Telegram-канал Exilenova+.

По данным пабликов, атака началась примерно в 19:20. Первые взрывы были слышны в оккупированном Шахтерске. Через час стало известно о работе противовоздушной обороны в Донецке, Макеевке, а также атаке дронов по Зугрэсу.

видео дня

В течение следующих 30 минут распространилась информация о частичном отключении света в Донецке, Макеевке, Горловке, Енакиево, Харцызске, Ясиноватой и других населенных пунктах региона.

На оккупированном Донбассе блэкаут: неизвестные дроны устроили огненную ночь
Взрыв в Докучаевске / Фото: t.me/exilenova_plus

В то же время местные начали жаловаться на масштабные проблемы с электроснабжением в ряде населенных пунктов области. По предварительным данным, целью ударов стали Зуевская ТЭС и подстанция в Шахтерске, что привело к блэкауту в регионе.

Смотрите видео атаки по Зуевской ТЭС:

На оккупированном Донбассе блэкаут: неизвестные дроны устроили огненную ночь
Удар по Зуевской ТЭС / Фото: скриншот

Около 21:05 взрывы слышны были также в Докучаевске и Торезе. Впоследствии стало известно, что БПЛА ударили по энергетическим объектам Старобешевого.

Кроме этого, неизвестные беспилотники атаковали объекты на территории России. Местные жители сообщили о зареве и пожаре вблизи Краснодарской ТЭС и нефтехимического завода "Ставролен" в Буденновске в Ставропольском крае. Отметим, что завод "Ставролен" производит комплектующие для различной военной техники РФ, в частности детали для дронов.

Возможен ли блэкаут в Москве - мнение эксперта

Независимый эксперт по ядерной энергетике и безопасности Ольга Кошарная в комментарии Главреду отметила, что масштабный блэкаут в Москве вполне возможен. Силы обороны Украины уже начали удары по энергетическим подстанциям, которые обеспечивают питание российской столицы.

По ее словам, вокруг Москвы создана разветвленная энергосеть с кольцевыми линиями питания и мощной системой ПВО, ведь к столице РФ стянуты все возможные силы обороны. Это затрудняет прорыв и нанесение удара.

Блэкауты в РФ и на оккупированной Донетчине - новости по теме

Напомним, в ночь на 18 ноября во временно оккупированной Донецкой области дроны атаковали Зуевскую и Старобешевскую ТЭС. Из-за обстрела без света остались Иловайск, окрестности, части Макеевки и Донецка.

Также вечером 8 ноября в Белгороде произошел масштабный блэкаут. Из-за повреждения ТЭЦ "Луч" без света остались более 20 тысяч россиян.

Как сообщал Главред, в ночь на 20 ноября в семи регионах РФ прогремели мощные взрывы. В Курской области без света осталось более 16 тысяч человек после ударов по нескольким электроподстанциям, а в Рязани под удар попал нефтеперерабатывающий завод.

