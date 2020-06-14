Собчак резко высмеяла действия Путина в канун референдума

Ксения Собчак / Instagram

Известная российская журналистка Ксения Собчак резко высмеяла действующую власть в канун общероссийского голосования по поправкам к Конституции.

На своей странице в Instagram знаменитость опубликовала очередной выпуск "Осторожно, новости", где подчеркнула, что ради голосования власть отменила карантин и вовсе забила о коронавирусе, который в стране не утих.

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"Я, как и Кэти Топурия, Ксения Бородина и Владимир Машков не могла остаться в стороне от главного политического события сезона. Благодаря Поправкам Коронавирус покинул Святую Русь. Разве это не чудо?", - написала Собчак.

Ранее Ксения Собчак разразилась на своей странице в Instagram критикой звезд, которые в условиях карантина и самоизоляции придумывают всякие флешмобы и челленджи.