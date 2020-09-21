"Умирающий тиран обречен": эксперт спрогнозировал судьбу Лукашенко

Александр Лукашенко / Reuters

Революция в Беларуси является примером чистого типа восстания народных масс против жесткой авторитарной диктатуры в эпоху интернета, заявил известный российский историк Андрей Зубов.

Как написал он в своем Facebook, именно эпоха интернета стала в этом процессе ключевым моментом.

"Именно интернет позволяет самоорганизоваться народу без харизматических вождей, без овладения почтой и телеграфом, телецентрами и типографиями газет. Вся эта азбука революции XIX—XX веков теперь стала достоянием прошлого", - подчеркнул он.

Историк убежден, что средством мобилизации протеста в Беларуси стала горизонтальная коммуникация интернета.

"Революцию в Беларуси совершает NEXTA и дружеские чаты. Необходимое условие такой революции нового типа — сильное негодование всего народа на власть, утратившую популярность и нежелающую уходить подобру-поздорову", - отметил он.

Зубов считает, что в современном мире, в развитой однородной стране, режим, рассчитывающий только на ложь, силу и жестокость, обречен.

"Режим Лукашенко обречен безусловно, в ближайшей перспективе обречен и режим Путина, и режим старца Назарбаева. Ныне, когда Путин дал Лукашенко миллиард долларов, а тот продолжает избивать своих граждан, Путин стал соучастником политически умирающего белорусского тирана. И это существенно ускоряет падение обоих", - пишет он.

Зубов добавил, что многие народы будут учиться освобождаться от тиранов без пролития большой крови, опираясь не на военный заговор, а на современные технологии: "И нам, простым гражданам, и им, любителям повластвовать всласть, надо привыкать жить в обществе, где все обо всех знают все и легко могут устанавливать связи и договариваться, не прибегая к услугам власти. Это и есть новые обстоятельства будущего, которое уже начинается на улицах белорусских городов".

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Напомним, ранее член Координационного совета оппозиции Беларуси Андрей Курейчик спрогнозировал будущее Александра Лукашенко.

Он считает, что Лукашенко рано или поздно убежит из страны или будет арестован за фальсификацию выборов и подавление протестов.