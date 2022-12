В Британии поставили "золотой" памятник Путину с головой-"пенисом"

В Великобритании анонимный скульптор установил "золотой" памятник российскому диктатору Владимиру Путину – причем крайней степени непристойности. Фото монумента были опубликованы в Twitter.

Памятник был установлен в одном из городков в английском графстве Вустершир. И его главной особенностью является голова Путина в форме головки пениса.

Кроме того, на постаменте присутствует надпись "Bellend of the Year" (перевести эту фразу не представляется возможным из-за ее редкой непристойности).

Как рассказал изданию The Independent автор скульптуры, который пожелал остаться неизвестным, он принял решение установить ее в знак протеста против российского военного вторжения в Украину.

Он также добавил, что всем прохожим предлагалось швырнуть в памятник Путина куриное яйцо. И многие из них якобы с удовольствием это проделывали.

@TheLastLeg#isitok is it OK that residents of Bell End in Rowley Regis have taken inspiration from dick of the year to name Putin Bellend of the year & even put this statue of him on Bell End. pic.twitter.com/Rvq3KInLzG