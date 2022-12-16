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В Британии поставили "золотой" памятник Путину с головой-"пенисом"

16 декабря 2022, 16:24
Автор скульптуры "Путина-пениса" говорит, что решил установить ее в знак мощного протеста против российского вторжения в Украину.
Путин, Великобритания
В Британии поставили "золотой" памятник Путину с головой-"пенисом"/ коллаж фото УНИАН и https://ua.depositphotos.com

В Великобритании анонимный скульптор установил "золотой" памятник российскому диктатору Владимиру Путину – причем крайней степени непристойности. Фото монумента были опубликованы в Twitter.

Памятник был установлен в одном из городков в английском графстве Вустершир. И его главной особенностью является голова Путина в форме головки пениса.

Кроме того, на постаменте присутствует надпись "Bellend of the Year" (перевести эту фразу не представляется возможным из-за ее редкой непристойности).

Как рассказал изданию The Independent автор скульптуры, который пожелал остаться неизвестным, он принял решение установить ее в знак протеста против российского военного вторжения в Украину.

Он также добавил, что всем прохожим предлагалось швырнуть в памятник Путина куриное яйцо. И многие из них якобы с удовольствием это проделывали.

Путин болен - что известно

Во время визита президента страны-агрессора России Владимира Путина в Иран хозяину Кремля нездоровилось. Ему потребовалось четыре раза "отдохнуть" в присутствии медицинского работника.

В Кремле заявили, что Путин заболел в ходе визита в Тегеран. Якобы хозяин Кремля "немножко простудился" из-за жары и работы кондиционеров.

По данным СМИ, в ночь с 22 на 23 июля Путину понадобилась срочная медицинская помощь. Он жаловался на сильную тошноту.

Ранее СМИ писали со ссылкой на источники в разведке, что президент страны-агрессора Владимир Путин впал в кому якобы после неудачной операции.

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