В РФ хотят ввести смертную казнь

В России хотят ввести смертную казнь / Reuters

В российской Госдуме хотят вынести на референдум инициативу о возвращении смертной казни. С таким предложением выступает партия ЛДПР, чтобы казнить виновных в тяжелых преступлениях.

Как пишет российское издание Интерфакс, партия под лидерством одиозного политика Владимира Жириновского, может инициировать референдум о возвращении смертной казни за терроризм, коррупцию, изнасилование детей, убийство в извращенной форме.

Кроме того, таким образом, как комментируют в партии, РФ "скидывает с себя оковы чужих ценностей и правил".

"Одно из них - запрет на смертную казнь, которая применяется повсеместно за пределами Евросоюза", - отметили в ЛДПР.

Напомним, в Хорватии полиция арестовала дорогостоящую яхту Royal Romance народного депутата от фракции Оппозиционная платформа - За жизнь Виктора Медведчука.

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