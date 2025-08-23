Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мир

"Возьми винтовку и сам езжай в Украину": вице-премьер Италии набросился на Макрона

Руслана Заклинская
23 августа 2025, 18:53
618
Заявление вице-премьера Италии Маттео Сальвини о войсках в Украине спровоцировало немедленную реакцию Парижа.
'Возьми винтовку и сам езжай в Украину': вице-премьер Италии набросился на Макрона
Сальвини резко ответил Макрону на идею отправки войск в Украину / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео x.com/EmmanuelMacron, uk.wikipedia.org

Главное:

  • Сальвини резко раскритиковал Макрона из-за предложения ввода войск в Украину
  • Вице-премьер Италии заявил, что итальянские солдаты туда не поедут
  • МИД Франции вызвал посла Италии

Вице-премьер Италии Маттео Сальвини раскритиковал президента Франции Эмманюэля Макрона из-за предложения отправить европейские войска в Украину. МИД Франции в ответ вызвал посла Италии. Об этом пишет Le Monde.

По данным издания, в последние дни министр внутренних дел Италии Маттео Сальвини резко раскритиковал Макрона. Причиной критики стала позиция президента Франции относительно поддержки Украины и идеи отправки западных войск.

видео дня

"Итальянские солдаты в Украине? Абсолютно нет. Если Эммануэль Макрон этого хочет, пусть идет сам. Надень каску, возьми винтовку и сам езжай в Украину", - заявил Сальвини.

Реакция Франции

По данным издания, в четверг после "неприемлемых высказываний" посла Италии во Франции Эмануэла Д'Алессандро вызвали в Министерство иностранных дел в Париже.

"Послу напомнили, что эти высказывания противоречат атмосфере доверия и историческим отношениям между двумя странами, а также недавним событиям, которые выявили сильное сближение позиций, особенно относительно неизменной поддержки Украины", - сообщил источник в дипломатических кругах Reuters.

Что известно о Сальвини

Отметим, что Сальвини является правым популистом и не впервые критикует Макрона. В марте вице-премьер даже назвал Макрона "сумасшедшим" из-за протеста французского президента против идеи создания европейской армии под командованием Франции. Тогда МИД Франции также вызвал посла Италии.

Кроме этого, в издании подчеркнули, что Сальвини имеет пророссийские взгляды. В 2014 году он поддержал аннексию Крыма и фотографировался в майке с Путиным на Красной площади, а в 2017 году его партия "Лига" заключила соглашение с "Единой Россией"

Отношения Франции и Италии ухудшились еще в 2023 году после отмены двустороннего саммита из-за резких высказываний французского министра внутренних дел в адрес премьера Италии Джорджи Мелони относительно нелегальной миграции. Напряженность возросла в этом году в мае, когда Макрон обвинил Мелони в распространении ложной информации о действиях Франции в Украине.

В чем ловушка анонсированных гарантий безопасности для Украины

Заявление спецпредставителя Дональда Трампа Стива Уиткоффа о якобы согласии Владимира Путина предоставить Украине гарантии безопасности вызвало серьезные сомнения среди экспертов. Аналитик Владимир Горбач подчеркнул, что идея "НАТО без НАТО" не гарантирует надежной защиты.

По его словам, даже статья 5 НАТО, которая является ключевой нормой коллективной обороны, не обязывает страны автоматически вступать в войну. Она лишь позволяет каждому государству самостоятельно решать, каким образом оказать помощь - военным, политическим, дипломатическим или гуманитарным путем.

"Все это звучит размыто, но привлекательно, однако есть проблема. Статья 5 лишь дает право, а не обязательство действовать", - пояснил Горбач.

Кроме того, эксперт подчеркнул, что Стива Уиткоффа нельзя считать специалистом по международному праву. Его слова могли быть неправильно переданы или истолкованы, создав эффект "испорченного телефона".

Гарантии безопасности для Украины - новости по теме

Напомним, главы вооруженных сил США и нескольких европейских стран 21 августа представили советникам по национальной безопасности варианты гарантий безопасности для Украины. Встречи состоялись в Вашингтоне с участием представителей США, Финляндии, Франции, Германии, Италии, Великобритании и Украины.

Также президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон готов оказать авиационную поддержку Киеву в рамках потенциального мирного соглашения с Россией, однако американские войска не будут привлечены непосредственно к операциям в Украине.

Как сообщал Главред, глава Военного комитета НАТО Джузеппе Каво Драгоне заявил, что план направления миротворцев в Украину после войны еще находится на начальной стадии. Вопрос присутствия контингентов союзников на территории Украины пока не обсуждался в НАТО и остается нерешенным.

Читайте также:

Об источнике: Le Monde

Le Monde Французская ежедневная вечерняя газета главным редактором является Жерар Куртуа (фр. Gérard Courtois), генеральным директором - Эрик Израэлевич. Ле Монд была основана Юбером Бев-Мери по распоряжению Шарля де Голля в 1944 году. Первый номер газеты вышел 19 декабря 1944 года. С 19 декабря 1995 года газета доступна онлайн, сообщает "Википедия".

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине Италия Франция война России и Украины
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Зеленский наказал экс-супругу и родственников Путина: подробности о новых санкциях

Зеленский наказал экс-супругу и родственников Путина: подробности о новых санкциях

19:35Война
Ввод иностранных войск в Украину: в НАТО сделали важное заявление

Ввод иностранных войск в Украину: в НАТО сделали важное заявление

17:53Мир
Путин тянет время: президент Финляндии раскрыл, как долго РФ планирует вести войну

Путин тянет время: президент Финляндии раскрыл, как долго РФ планирует вести войну

16:32Война
Реклама

Популярное

Ещё
Более 70 лет назад карту Украины перекроили: как появилась самая молодая область

Более 70 лет назад карту Украины перекроили: как появилась самая молодая область

Гороскоп на завтра 24 августа: Скорпионам - благословенный день, Водолеям - ссора

Гороскоп на завтра 24 августа: Скорпионам - благословенный день, Водолеям - ссора

Путин тянет время: президент Финляндии раскрыл, как долго РФ планирует вести войну

Путин тянет время: президент Финляндии раскрыл, как долго РФ планирует вести войну

Фортуна будет на стороне пяти знаков зодиака 23 августа: кто среди счастливчиков

Фортуна будет на стороне пяти знаков зодиака 23 августа: кто среди счастливчиков

Впервые за много лет: Ани Лорак кардинально сменила прическу и стала блондинкой

Впервые за много лет: Ани Лорак кардинально сменила прическу и стала блондинкой

Последние новости

19:46

Закрыть окна в авто можно удаленно: полезная функция, о которой не знают водители

19:35

Зеленский наказал экс-супругу и родственников Путина: подробности о новых санкциях

18:53

Один предмет "съедает" скорость Wi-Fi дома: куда нужно переставить роутер

18:53

"Возьми винтовку и сам езжай в Украину": вице-премьер Италии набросился на Макрона

18:51

Украинцы узнали о пересчете пенсий: кому могут начислить повышенные выплаты

У Украины появились два козыря, способные изменить ход войны – ОгрызкоУ Украины появились два козыря, способные изменить ход войны – Огрызко
17:56

Сохранит себя и режим: названо условие, когда Путин решится "отползти назад"Видео

17:53

Ввод иностранных войск в Украину: в НАТО сделали важное заявление

17:43

Тайна флага Украины: когда он появился на самом деле и почему был запрещенВидео

17:22

Легендарная Серена Уильямс ошарашила секретом своего похудения

Реклама
16:58

РФ готовит массированный удар: в Сети предупредили о бомбардировщиках с ракетами

16:44

До октября наступление РФ может замедлиться: военный назвал неожиданную причину

16:32

Путин тянет время: президент Финляндии раскрыл, как долго РФ планирует вести войну

16:28

Когда рождаются люди с даром целителя: нумерологи назвали ТОП-4 даты

15:56

Какой будет погода в Украине на День независимости: украинцам стоит быть готовыми

15:54

В идеальную яичницу кладут одну добавку: раскрыт главный секретВидео

15:44

Украинская Атлантида: процветающий город, который затопили во времена СССРВидео

15:41

Анна Тринчер купила дорогущее авто и закрыла комментарии: что она говоритВидео

15:39

Надежный и недорогой: механик назвал дешевый автомобиль, который стоит покупать

14:55

Референдум о территориях: экс-глава МИД раскрыл сценарий завершения войныВидео

14:47

Почему помидоры "застряли" в росте: скрытые причины и как решить проблему

Реклама
14:15

Романтика на пороге: какие ТОП-5 знаков встретят любовь в конце августа

13:55

Крушение истребителя МиГ-29: в ВСУ раскрыли детали гибели "Призрака Киева"

13:48

Китай готов отправить миротворцев в Украину: есть одно условие

13:44

Красные флажки: какие ТОП-10 фраз нельзя говорить мужчинам

13:09

Тест на внимательность: где спрятана буква А - ее надо найти всего за 5 секунд

12:57

Карма в действии: на Луганщине взорвали причастных к зверствам в Буче россиянВидео

12:44

Как "оживить" сухие влажные салфетки: быстрые домашние методы

12:28

"Не старается": муж Лорак бросил ее в самый важный момент

12:19

Китайский гороскоп на завтра 24 августа: Собакам - депрессия, Крысам - конфликты

12:05

Зеленский готов говорить об обмене территориями с Путиным, - МИД Украины

12:00

Джамала рассказала, как вернулась в форму после третьих родов

11:37

"Путин выставляет Трампа дураком": без какого шага диктатор не пойдет на мирные переговоры

11:29

В Киеве прогремели взрывы: сбитый российский дрон упал прямо на дорогу

10:57

Дупло - не приговор: проверенный способ продления жизни дереву

10:44

"Чтобы душа умершего попрощалась с домом": можно ли убирать дома сразу после похоронВидео

10:40

Встретятся ли Путин и Зеленский: в ISW раскрыли скрытые мотивы Кремля

09:58

Пламя до небес, объявлена эвакуация: в США прогремели взрывы, какая причина

09:15

"РФ должна выполнить свою часть соглашения": что задумал Путин

08:55

Новолуние в Деве: кому звезды сулят успех, любовь и деньгиВидео

08:49

РФ накрыли взрывы: в домах дрожали стены, выбиты стекла, пылает железнодорожный район

Реклама
08:06

Погиб, когда заходил на посадку: Украина потеряла пилота истребителя МиГ-29

07:10

Где три отличия между девушками с чемоданами: только самый внимательный разгадает загадку

06:19

Возможен ли мир с Россией?мнение

05:36

Гороскоп на завтра 24 августа: Скорпионам - благословенный день, Водолеям - ссора

05:00

Фортуна будет на стороне пяти знаков зодиака 23 августа: кто среди счастливчиков

04:35

Пауки исчезнут навсегда: какой спрей из двух ингредиентов можно сделать своими руками

03:32

Ученые нашли "новую Землю": выяснилось, где прячется неизвестная планета

02:30

На каких простынях полезнее всего спать: идеальный вариант для кожи, волос и крепкого сна

01:38

Новолуние изменит все: какие ТОП-3 знака зодиака получат шанс от судьбы

00:50

РФ накопила ракет и дронов: враг готовится к новым массированным атакам

Новости Украины
Новости КиеваПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаТелеграм новости Украины
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп ТароГороскоп на неделю
Рецепты
НапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Интересное
Тесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломки
Экономика
Курс валютЦены на продуктыДенежная помощьТарифы
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочери
Новости шоу бизнеса
Ольга СумскаяАни ЛоракФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия Ротару
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять