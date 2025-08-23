'Возьми винтовку и сам езжай в Украину': вице-премьер Италии набросился на Макрона

Заявление вице-премьера Италии Маттео Сальвини о войсках в Украине спровоцировало немедленную реакцию Парижа.

https://glavred.info/world/vozmi-vintovku-i-sam-ezzhay-v-ukrainu-vice-premer-italii-nabrosilsya-na-makrona-10692098.html Ссылка скопирована

Сальвини резко ответил Макрону на идею отправки войск в Украину / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео x.com/EmmanuelMacron, uk.wikipedia.org

Главное:

Сальвини резко раскритиковал Макрона из-за предложения ввода войск в Украину

Вице-премьер Италии заявил, что итальянские солдаты туда не поедут

МИД Франции вызвал посла Италии

Вице-премьер Италии Маттео Сальвини раскритиковал президента Франции Эмманюэля Макрона из-за предложения отправить европейские войска в Украину. МИД Франции в ответ вызвал посла Италии. Об этом пишет Le Monde.

По данным издания, в последние дни министр внутренних дел Италии Маттео Сальвини резко раскритиковал Макрона. Причиной критики стала позиция президента Франции относительно поддержки Украины и идеи отправки западных войск.

видео дня

"Итальянские солдаты в Украине? Абсолютно нет. Если Эммануэль Макрон этого хочет, пусть идет сам. Надень каску, возьми винтовку и сам езжай в Украину", - заявил Сальвини.

Реакция Франции

По данным издания, в четверг после "неприемлемых высказываний" посла Италии во Франции Эмануэла Д'Алессандро вызвали в Министерство иностранных дел в Париже.

"Послу напомнили, что эти высказывания противоречат атмосфере доверия и историческим отношениям между двумя странами, а также недавним событиям, которые выявили сильное сближение позиций, особенно относительно неизменной поддержки Украины", - сообщил источник в дипломатических кругах Reuters.

Что известно о Сальвини

Отметим, что Сальвини является правым популистом и не впервые критикует Макрона. В марте вице-премьер даже назвал Макрона "сумасшедшим" из-за протеста французского президента против идеи создания европейской армии под командованием Франции. Тогда МИД Франции также вызвал посла Италии.

Кроме этого, в издании подчеркнули, что Сальвини имеет пророссийские взгляды. В 2014 году он поддержал аннексию Крыма и фотографировался в майке с Путиным на Красной площади, а в 2017 году его партия "Лига" заключила соглашение с "Единой Россией"

Отношения Франции и Италии ухудшились еще в 2023 году после отмены двустороннего саммита из-за резких высказываний французского министра внутренних дел в адрес премьера Италии Джорджи Мелони относительно нелегальной миграции. Напряженность возросла в этом году в мае, когда Макрон обвинил Мелони в распространении ложной информации о действиях Франции в Украине.

В чем ловушка анонсированных гарантий безопасности для Украины

Заявление спецпредставителя Дональда Трампа Стива Уиткоффа о якобы согласии Владимира Путина предоставить Украине гарантии безопасности вызвало серьезные сомнения среди экспертов. Аналитик Владимир Горбач подчеркнул, что идея "НАТО без НАТО" не гарантирует надежной защиты.

По его словам, даже статья 5 НАТО, которая является ключевой нормой коллективной обороны, не обязывает страны автоматически вступать в войну. Она лишь позволяет каждому государству самостоятельно решать, каким образом оказать помощь - военным, политическим, дипломатическим или гуманитарным путем.

"Все это звучит размыто, но привлекательно, однако есть проблема. Статья 5 лишь дает право, а не обязательство действовать", - пояснил Горбач.

Кроме того, эксперт подчеркнул, что Стива Уиткоффа нельзя считать специалистом по международному праву. Его слова могли быть неправильно переданы или истолкованы, создав эффект "испорченного телефона".

Гарантии безопасности для Украины - новости по теме

Напомним, главы вооруженных сил США и нескольких европейских стран 21 августа представили советникам по национальной безопасности варианты гарантий безопасности для Украины. Встречи состоялись в Вашингтоне с участием представителей США, Финляндии, Франции, Германии, Италии, Великобритании и Украины.

Также президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон готов оказать авиационную поддержку Киеву в рамках потенциального мирного соглашения с Россией, однако американские войска не будут привлечены непосредственно к операциям в Украине.

Как сообщал Главред, глава Военного комитета НАТО Джузеппе Каво Драгоне заявил, что план направления миротворцев в Украину после войны еще находится на начальной стадии. Вопрос присутствия контингентов союзников на территории Украины пока не обсуждался в НАТО и остается нерешенным.

Читайте также:

Об источнике: Le Monde Le Monde Французская ежедневная вечерняя газета главным редактором является Жерар Куртуа (фр. Gérard Courtois), генеральным директором - Эрик Израэлевич. Ле Монд была основана Юбером Бев-Мери по распоряжению Шарля де Голля в 1944 году. Первый номер газеты вышел 19 декабря 1944 года. С 19 декабря 1995 года газета доступна онлайн, сообщает "Википедия".

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред