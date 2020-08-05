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Взрыв в Бейруте: экс-капитан судна рассказал, как селитра попала в Ливан

5 августа 2020, 20:09

Бывший капитан принадлежавшего россиянину судна в деталях рассказал, как опасный груз оказался в Бейруте.

Судно, Ливан
Экс-капитан судна рассказал, как селитра попала в Ливан / Reuters

Пароход Росус, который привез в сентябре 2014 года в порт ливанской столицы Бейрута сдетонировавший 4 августа груз (2750 тонн аммиачной селитры), оказался брошен российским судовладельцем Игорем Гречушкиным.

Об этом сообщает портал Сибирь.Реалии со ссылкой на экс-капитана судна Бориса Прокошева.

По его словам, груз селитры общей стоимостью в 1 млн долларов предназначался для заказчиков из африканской страны Мозамбик. Однако в порту Бейрута судно арестовали за неуплату портового сбора.

Гречишкин, по словам Прокошева, фактически сразу отказался платить и как-либо финансово поддерживать моряков.

"Он просто решил судно бросить, а миллион прикарманить. Я сначала не волновался: думал, заказчики-то груз не оставят, они ведь только за перевозку миллион заплатили. Но они никаких шевелений не проявляли вообще", ‒ заявил бывший капитан Росуса.

Прокошев рассказал, что груз с корабля в конечном итоге оказался на складе в порту Бейрута.

"Нитрат аммония с "Росуса" после нашего отъезда выгрузили на склад, под ответственность министерства транспорта Ливана. Я об этом узнал от знакомых моряков, которые заходили в Бейрут. А судно утонуло года два-три назад. У него небольшая дырка, нужно было периодически откачивать воду. А если экипажа нет, некому было этим заниматься", ‒ подытожил он.

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Напомним, 4 августа 2020 года в порту Бейрута взорвались 2750 тонн аммиачной селитры.

По информации Минздрава Ливана, в результате мощного взрыва в городе погибло как минимум 135 человек. Около 5 тысяч получили ранения. Кроме того, в городе из-за многочисленных разрушений ввели режим чрезвычайного положения.

новости взрыв аммиачная селитра Ливан Российское судно
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