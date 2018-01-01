Украинцев предупредили о резком подорожании спиртного

Все виды алкогольных напитков подорожали за первые шесть месяцев текущего года на 1-3 процента.

В сентябре этого года цены на алкогольные напитки в Украине могут подскочить сразу на 13 процентов.

По словам директора Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей, депутата Киевского областного совета Алексея Дорошенко, причиной роста цен является подорожание минимальной розничной цены на спиртное.

"За полгода стоимость алкогольной корзины выросла на 2 процента, или на 3,6 грн. На конец июня 2018 года она стоила 156,8 грн, тогда как на начало года ее стоимость составляла 153,2 грн. В нашу алкогольную корзину вошли: бутылка отечественного столового вина 0,75 л, бутылка отечественного пива 0,5 л и бутылка водки 0,5 л", - пишет Дорошенко в Facebook, отмечая, что по данным Госстата, все виды алкогольных напитков подорожали за первые шесть месяцев это года на 1-3 процента.

Например, водка подорожала на 1 процент, пиво - на 2 процента, а отечественные вина - на 3 процента. Получается, что вино "добавило" 2 грн, пиво - 90 коп., водка - 70 коп. На конец июня бутылка 0,5 л водки стоила 81,9 грн, бутылка 0,75 л вина - 60,4 грн, а бутылка пива 0,5 л - 14,5 грн.

"Но уже в сентябре можно ожидать резкий рост стоимости алкоголя (на 13 процентов) в связи с поднятием минимальной розничной цены на весь алкоголь", - подытожил эксперт.

В июле хлебная корзина (1 килограмм пшеничного хлеба, 1 килограмм ржаного и 0,5 килограмма батона. - Прим.) в Украине подорожала на 7-8 процентов.

"За первое полугодие хлебная корзина стала дороже на 7 процентов (...) Ржаной хлеб, пшеничный хлеб из муки высшего сорта и батон подорожали на 7 процентов, а пшеничный хлеб из муки первого сорта - на 8 процентов", - сообщал Дорошенко.

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