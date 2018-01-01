Украинцев предупредили о резком подорожании спиртного

Все виды алкогольных напитков подорожали за первые шесть месяцев текущего года на 1-3 процента.
По словам директора Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей, депутата Киевского областного совета Алексея Дорошенко, причиной роста цен является подорожание минимальной розничной цены на спиртное.
"За полгода стоимость алкогольной корзины выросла на 2 процента, или на 3,6 грн. На конец июня 2018 года она стоила 156,8 грн, тогда как на начало года ее стоимость составляла 153,2 грн. В нашу алкогольную корзину вошли: бутылка отечественного столового вина 0,75 л, бутылка отечественного пива 0,5 л и бутылка водки 0,5 л", - пишет Дорошенко в Facebook, отмечая, что по данным Госстата, все виды алкогольных напитков подорожали за первые шесть месяцев это года на 1-3 процента.
Например, водка подорожала на 1 процент, пиво - на 2 процента, а отечественные вина - на 3 процента. Получается, что вино "добавило" 2 грн, пиво - 90 коп., водка - 70 коп. На конец июня бутылка 0,5 л водки стоила 81,9 грн, бутылка 0,75 л вина - 60,4 грн, а бутылка пива 0,5 л - 14,5 грн.
"Но уже в сентябре можно ожидать резкий рост стоимости алкоголя (на 13 процентов) в связи с поднятием минимальной розничной цены на весь алкоголь", - подытожил эксперт.
В июле хлебная корзина (1 килограмм пшеничного хлеба, 1 килограмм ржаного и 0,5 килограмма батона. - Прим.) в Украине подорожала на 7-8 процентов.
"За первое полугодие хлебная корзина стала дороже на 7 процентов (...) Ржаной хлеб, пшеничный хлеб из муки высшего сорта и батон подорожали на 7 процентов, а пшеничный хлеб из муки первого сорта - на 8 процентов", - сообщал Дорошенко.
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