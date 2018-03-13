Отравление Скрипаля: Трамп встал на сторону Британии в споре с РФ и приготовился "осуждать"

Президент США собирается обсудить этот инцидент с премьер-министром Великобритании.

Президент США Дональд Трамп поддержал версию Великобритании, которая считает, что

"Кажется, это была Россия, учитывая все собранные доказательства. Кажется, они [британцы] считают, что это была Россия, и я безусловно приму такой вывод как факт", — цитирует Трампа CNN.

Во вторник Трамп собрался обсудить сложившуюся ситуацию с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй.

"Как только мы получим факты, если мы с ними согласимся, мы осудим Россию или кого бы это ни было", – добавил американский президент.

Ранее Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия не будет отвечать на запросы Великобритании по делу об отравлении Скрипаля до тех пор, пока российской стороне не дадут доступ к материалам дела.

Спикер МИД РФ Мария Захарова назвала выступление премьер-министра Терезы Мэй в британском парламенте "цирком".

Напомним, разработчик "Новичка" оценил шансы на выживание Скрипаля и его дочери. По его оценке, они не смогут полностью выздороветь.