Счет идет на недели. В США рассказали, когда введут новые санкции против России

Мы работаем над санкциями против России, заявил глава Минфина США.

США введут новые санкции против России censor.net.ua

В ближайшие несколько недель Минфин США объявит о новых санкциях против России , заявил на брифинге в Белом доме глава Минфина Стивен Мнучин.

"Мы работаем над санкциями против России. Могу заверить — работа продолжается. Я вернусь сюда в последующие несколько недель чтобы поговорить об этом ", — сказал он.

Он подчеркнул, что в США продолжают рассматривать вмешательство в выборы, пишет "Европейская правда".

"Мы тесно сотрудничаем с ФБР и они дают нам самую новую информацию. И в случае необходимости мы рассмотрим имеющуюся у них информацию о частных лицах ", — добавил Мнучин.

Ожидалось, что 29 января власти США объявит о введении пакета санкций в отношении лиц и компаний, которые являются крупными клиентами российского оборонно-промышленного комплекса в рамках закона "О противодействии противникам Америки с помощью санкций" (CAATSA), подписанного Трампом в прошлом году.

Однако администрация Трампа заявила, что не будет немедленно вводить дополнительные санкции против России в соответствии с законом. Администрация американского президента считает, что с момента принятия закона иностранные правительства отказались от запланированных или объявленных покупок в несколько миллиардов долларов на приобретение продукции российского ВПК.

Напомним, ранее сообщалось, что послы стран ЕС вынесли решение о санкциях за аннексию Крыма.