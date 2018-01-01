Венгрии не удастся заблокировать сближение Украины с НАТО — МИД

В Украине есть своя повестка дня о том, что куда страна намерена двигаться.

В МИД прокомментировали сближение с НАТО fakty.ictv.ua

Венгрия не сможет заблокировать сближение Украины с Организацией Североатлантического договора (НАТО) в случае успеха Украины в реформировании сектора безопасности, заявила заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль.

Таким образом она в эфире "5 канала" прокомментировала попытки Венгрии блокировать заседание Комиссии Украина-НАТО.

"Знаете, это никак не влияет на наше домашнее задание. Если мы будем выполнять свое домашнее задание по реформированию армии, реформированию сектора безопасности, по другим секторам, предусмотренным ежегодными планами в рамках сотрудничества с НАТО, то никакая Венгрия не сможет заблокировать это движение", — заявила Зеркаль.

При этом дипломат подчеркнула, что в Украине есть своя повестка дня о том, что куда страна намерена двигаться.

"Мы понимаем чего мы хотим достичь. Конечно, удовлетворить интересы и позиции, которые выдвигаются венгерским сообществом, мы не можем. У нас есть интересы по развитию государства, и развитие государства также зависит и от развития язык. Каждое государство строится на языке и культуре этого языка. Это проходили все страны", — подчеркнула Зеркаль.

Напомним, ранее Венгрия обвинила Украину в начале "международной кампании лжи".