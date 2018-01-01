Кровавое лунное затмение 27 июля-2018: чем грозит каждому из знаков Зодиака

В особой зоне риска оказались четыре знака.

, влияние от которого люди будут ощущать на себе еще две недели после самого события. Событие произойдет в знаке Козерога.

Для начала напомним, что...

Лунное затмение 27 июля 2018: время

Начнется лунное затмение 27 июля в 23:22 по киевскому времени и продлится 103 минуты. В XXI столетии это самое продолжительное лунное затмение. Поэтому и влияние этого лунного затмения будет особенно ощутимым и продолжительным.

Лунное затмение 27 июля-2018: где будет видно

Украинцы смогут наблюдать кровавое лунное затмение частично – при восходе Луны. Подробнее читайте в материале Кровавое лунное затмение 27 июля-2018: приметы.

Лунное затмение 27 июля-2018: кто в зоне риска

Влияние лунное затмение 27 июля-2018 окажет на все без исключения знаки Зодиака, но в особой зоне риска оказались Тельцы, Львы, Скорпионы и Водолей.

Тельцов ждут серьезные изменения в сфере работы и карьеры – вплоть до смены работы или должности. Звезды советуют им быть более целеустремленными и выносливыми.

Скорпионам стоит внимательнее следить за делами семейными, личными, то есть всем, что связано с домом. При этом им стоит поменьше внимания обращать на критику со стороны.

Перемены в личной жизни астрологи прочат и Львам: возможно они встретят любовь всей своей жизни именно в этот день, так что стоит внимательнее смотреть по сторонам.

Водолеям захочется перемен, причем кардинальных. Однако помните, что затмения – не время начинать новые серьезные проекты, лучше завершить старые дела.

А теперь об остальных знаках Зодиака.

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Овен. Планы могут измениться в любой момент, все рухнет, как карточный домик (или карьера Кевина Спейси из одноименного сериала). Всему виной недостаток информации или плохая подготовка. Так что планировать дела на период кровавого лунного затмения 27 июля-2018 стоит с особой тщательностью, а за авантюрные проекты лучше не браться.

Близнецы. Главный враг этого периода – сплетни. Так что стоит держать за зубами свой язык – и внимательно слушать, что говорят о тебе окружающие, на корню пресекая любые пересуды.

Рак. Может обостриться чувство зависти, а она – плохой советчик в делах, да и на самооценку влияет отрицательно. Поэтому стоит вспомнить о собственных перемогах в жизни – и заняться завершением своих проектов, без оглядки на чужие.

Дева. "Даже как-то тянет устроить скандал", – эта фраза из советской комедии станет девизом дня. Однако помните, что в лунные затмения специалисты настоятельно рекомендуют держать эмоции в узде: не провоцировать других и не поддаваться на провокации самому.

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Весы. В этот период стоит особенно чутко прислушиваться к своей интуиции – и не бояться небольших перемен.

Стрелец. Представителей знака будет тянуть на "подвиги". А вот завершение старых дел будет восприниматься как рутина, от которой захочется сбежать. Но лучше просто заняться спортивным бегом – а с новыми проектами чуток притормозить.

Козерог. День хорош в материальном плане. Однако помните: если кто-то попросить поделиться богатствами – делать этого не стоит, так как в лунные затмения настоятельно не рекомендуется одалживать в долг и одалживаться самому.

Рыбы. Для многих этот день станет началом новой полосы в жизни, поэтому ко всем делам в этот период стоит относиться вдумчиво и осмотрительно – чтобы полоса оказалась "белой".

Ранее астрологи назвали "самое глупое", что можно сделать в лунное затмение 27 июля.

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