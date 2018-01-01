Шансы Melovin в финале: эксперт оценила полуфиналистов Евровидения-2018

Анжелика Рудницкая считает, что у украинского исполнителя есть возможность прорваться в десятку лидеров.

Анжелика Рудницкая рассказал, что не сомневалась в том, что Melovin попадет в финал

Советник министра культуры Украины, основательница "Территории А", и певица Анжелика Рудницкая проанализировала выступления участников второго полуфинала Евровидения-2018, и отметила, что у Melovin есть все шансы попасть в десятку в финал конкурса.

"Думаю, что у Melovin есть шансы попасть в десятку в финале. Однако нужно посмотреть еще номера Старой Европы. Хотя представители этих стран очень редко побеждают, мы все-таки не можем их вовсе сбросить со счетов", - рассказала Рудницкая в интервью "Главреду".

Она добавила, чтоблагодаря тому, что во втором полуфинале "Евровидения-2018" участник от Украины Melovin выступал последним, была возможность сравнить все выступления, которые предшествовали номеру нашего артиста.

"С каждым номером я понимала, что наши шансы пройти в финал повышаются. Я была рада, увидев, как выступил Melovin, и даже не ждала итогов голосования — для меня было очевидно, что в десятку артистов, которые продолжат бороться за победу в "Евровидении", он попадет. А, увидев результаты утром, поняла, что я была абсолютно права", - отметила певица.

Однако Рудницкая удивилась тому, что яркие, специфические глаза артистка не использовались для конакта со зрителем, и не стали его "фишкой".

"Глаза — это "фишка" Melovin. Они у него яркие, специфические, потому хотелось, чтобы его глаза рассмотрела Европа. А для этого было необходимо, чтобы он смотрел на публику. Но… Почему-то режиссеры-постановщики решили, что все должно быть иначе. И, если вы внимательно посмотрите номер нашего Melovin, то на протяжении всех трех минут выступления появляется всего несколько крупных планов, когда он смотрит в кадр. А так, он то смотрит на рояль, то он лежит… То есть, очень мало было зрительного контакта со аудиторией. Возможно, они придумали это, как "фишку", но пойдет ли она нам на пользу — увидим", - добавила Рудницкая.

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Советник министра культуры Украины назвала номер России, от которой выступала Юлия Самойлова, очень слабым. Она считает, что это был политический акт, а не полноценное участие в конкурсе.

"Что интересного было в самом номере? Ничего. К тому же, бек-вокалисты пели на порядок лучше, чем сама исполнительница. Возможно, такой номер и имеет право на существование, но тогда певица, кроме жалости, должна вызывать еще и уважение к себе как профессионал. Все-таки "Евровидение" — это конкурс не специальных проектов, а музыки", - рассказала Рудницкая.

Она добавила, что ей не хотелось бы комментировать номер России, ведь они и тут "подкололи" Украиную

"Но и тут Россия подсунула фигу под нос Украине — в номере Самойловой танцевал победитель украинского проекта "Танцуют все". Никакого уважения ни к себе, ни к стране", - возмутилась певица.

Напомним, финал конкурса состоится 12 мая, в нем примут участие представители 26 стран (пять из них — основатели конкурса — Франция, Германия, Италия, Испания и Британия, а также государство, представитель которого победил в 2017-м, — Португалия, попали в финал автоматически). Первым выступит украинский певец Melovin (Константин Бочаров).

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