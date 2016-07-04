VIP итоги-2016: сын Фреймут, развод Джоллипиттов, свадьба Рики Мартина и уход Джорджа Майкла

"Главред" подытожил главные события мира шоу-бизнеса и исскуства.

Джордж Майкл Reuters

Уходящий 2016-й для мирового и украинского шоу-бизнеса стал годом побед и поражений на сцене, потерь и перемен в личной жизни. В этом году были введены квоты на украинскую музыку, случился развод у Анджелины Джоли и Брэда Питта, Джамала добилась победы на "Евровидении", а у актрисы "95 Квартала" Елены Кравец родились двойняшки…

В 2016-м многие певцы, актеры, спортсмены и политики шокировали новостями о разрыве отношений, кто-то, наоборот, спешил их узаконить со своими вторыми половинками. Многие знаменитости стали родителями чудных малышей. Мировой кинематограф и сцена потеряли талантливых людей в этом году.

Свадьбы года

Уходящий год был богат свадьбами среди украинских и мировых селебретис.

Под занавес 2016-го, до конца которого остаются считанные часы, список звездных свадеб пополнила популярная британская исполнительница Адель. Поговаривают, что она тайно вышла замуж за своего возлюбленного Саймона Конеки.

Виктория Петрик Instagram

Также тайно и без лишней огласки расписалась со своим возлюбленным 19-летняя участница "Новой волны" и "Детского Евровидения-2008" певица Виктория Петрик. Девушка выложила фотографию с обручальным кольцом на своей странице в соцсети. Виктория не сообщила, кто стал ее избранником. Также старшая сестра Петрик умолчала, где и когда прошла церемония бракосочетания.

В сентябре во Львове сыграли свадьбу певица Наталка Карпа и герой АТО Евгений Терехов (Титановый Джексон). Свидетелями на свадьбе были политики: Алексей Шевчук, Владимир Парасюк, Данило Терехов и Андрей Лозовой.

Наталка Карпа и Евгений Терехов Facebook.com

Внук легендарного Богдана Ступки актер Дмитрий Ступка и телеведущая Полина Логунова расписались еще в марте 2016, но устроили грандиозное торжество по этому поводу в июле. Радостное событие Дмитрий и Полина громко отгуляли в одном из загородных комплексов, где собралось немалое количество гостей.

Девушка с опытом, телеведущая Даша Малахова вышла замуж за своего молодого возлюбленного. Избранником 39-летней телеведущей стал ее бойфренд, 28-летний фитнес-тренер Сергей Сулима. Церемония бракосочетания состоялась во Львове.

Даша Малахова и Сергей Сулима Facebook.com

Свадьба певицы Светланы Тарабаровой и ее директора Алексея Бондаря прошла в необычном для Украины формате "бранча". Молодые успели в один день за несколько часов провести брачную церемонию, пообщаться с гостями на праздничном фуршете, после чего торжественно отправились в свое свадебное путешествие. Саундтреком к свадебному видео стала медленная версия хита "Я кажу так!", которую на многочисленные просьбы поклонников, Светлана записала для первого танца всех будущих невест.

Еще одна бывшая участница группы Real O Алина Астровская официально вышла замуж в октябре этого года. Астровская со своим возлюбленным, имя которого она не называет, в присутствии родителей расписалась в ЗАГСе. Саму свадьбу влюбленные перенесли на весну 2017 года.



После долгих лет совместной жизни решили пожениться продюсер Юрий Никитин и певица, телеведущая Ольга Горбачева. В июне в замке "Радомысль" на Житомирщине и состоялась их свадьба.



Видео опубликовано Дария Астафьева (@da_astafieva)Июл 4 2016 в 5:22 PDT

Узами брака себя связывали себе в этом году не только звезды шоу-бизнеса, но и политики.

39-летний глава Сумской облорганизации ВО "Свобода" Игорь Мирошниченко женился на телеведущей Яне Левицкой. В январе пара расписалась в одном из столичных загсов и отметила это событие в узком семейном кругу. Соратник Мирошниченко по партии "Свобода" Игорь Швайка спросил у молодоженов, когда же торжество. На что Яна ответила, что они с супругом отпразднуют вдвоем.

Игорь Мосийчук с женой Владой Facebook.com

Нардеп-"радикал" Игорь Мосийчук женился, однако долго не рассекречивал свою возлюбленную. Избранницу Мосийчука зовут Влада Карпенко, и она младше депутата на 10 лет. Эту информацию косвенно подтвердил его коллега по партии Андрей Лозовой.

Мэр Глухова Мишель Терещенко женился на 38-летней активистке, экс-депутате Киеврады Елене Ескиной segodnya.ua

Потомок киевских меценатов, 62-летний Мишель Терещенко женился на 38-летней Елене Ескиной. Церемония венчания мэра Глухова и экс-депутата Киеврады прошла во Владимирском соборе, который, что примечательно, был построен в 1862—1882 годах на деньги, пожертвованные предками Терещенко. Пара призналась, что они долгое время дружили, но затем их отношения переросли в большое чувство.

Михаил Гаврилюк с Яриной Facebook.com

Нардеп-"казак" Михаил Гаврилюк женился на молодой пассии Ярыне. Пара познакомилась на Майдане во время Революции Достоинства. Девушка активно участвовала в протестных акциях в столице. Сейчас супруги уже воспитывают малыша.

Экс-лидер "Правого сектора", Дмитрий Ярош, выдал дочь Ирину за бойца сил АТО. Бракосочетание состоялось 18 июня на даче мэра Днепра Бориса Филатова. Праздник растянулся на два дня.

Свадьба Сергея Реброва Instagram

Известный футболист, главный тренер киевского "Динамо", 41-летний Сергей Ребров в июне второй раз пошел под венец. Торжество прошло в одном из известных киевских ресторанов, расположенном в парке. Гостей известной пары развлекали российский певец Иракли, украинский музыкант Монатик и телеведущий Александр Скичко. Избранницей Реброва стала девушка Анна, которая раньше работала администратором в одном из ресторанов Николая Тищенко.

Николай Тищенко и Алла Барановская

Кстати, и сам ресторатор тоже в этом году тайно связал себя узами брака. В октябре СМИ начали активно писать о помолвке Тищенко с молодой и привлекательной журналисткой Аллой Барановской. В течение двух лет Тищенко и Барановская не опубликовали ни одного совместного снимка в Сети. У Николая был контракт с телеканалом, согласно которому он был обязан поддерживать статус "холостяка". Однако недавно экс-судья кулинарного шоу "Мастер шеф" впервые подтвердил информацию о браке. Оказывается, его тайная женитьба с журналисткой Аллой Барановской состоялась еще весной

Актер и один из судей шоу "Маленькі гіганти" Владимир Горянский женился на своей возлюбленной 41-летней Елене Фейсе в начале февраля уходящего года. Свадьба состоялась в США, неподалеку от Нью-Йорка. А в июне парочка решила обвенчаться в Спасо-Преображенском соборе в Киеве. Супруги разделили эту радость только с самыми близкими людьми и родственниками. Кроме того, уже довольно взрослые дети пары, по мнению актера, "пока не поймут такого события", поэтому их и не было на церемонии.

Армен Джигарханян и Виталина Цымбалюк-Романовская Instagram

Настоящей сенсацией стала новость о свадьбе 80-летнего российского актера Армена Джигарханяна и его 36-летней возлюбленной Виталины Цымбалюк-Романовской . В феврале уходящего года они официально стали мужем и женой. На церемонии в Гагаринском загсе Москвы были только новобрачные и несколько близких друзей пары. Армен Борисович и его избранница заранее выбрали день регистрации, специально — посреди недели, чтобы совместить визит в загс с повседневными делами в театре Джигарханяна, которым руководит Виталина.

Что возраст — чувствам не помеха доказал и легенда мирового футбола 75-летний Пеле. Он взял в жены давнюю возлюбленную, 50-летнюю Марсию Сибелу Аоки. Торжество состоялось в июле, на побережье в городе Гуаружа (штат Сан-Паулу, Бразилия). На бракосочетании присутствовали родственники и близкие друзья пары. Для Пеле брак с Марсией стал третьим, а от предыдущих отношений у спортсмена есть пятеро детей.

Этот год выдался удачливым для звезды сериала "Останній москаль" и "Слуга народа" Галины Безрук. Она не только ярко выступила на конкурсе "Новая волна 2016", но и вышла замуж за российского актера Артема Алексеева и родила ему дочь.

В июле уходящего года вышла замуж популярная российская актриса Юлия Топольницкая, сыгравшая главную роль в клипе группы "Ленинград" на песню о лабутенах "Экспонат". Ее избранником стал резидент Comedy Club Игорь Чехов.

Юлия Топольницкая Instagram.com/vikiseleva

Главный герой первого сезона украинской версии реалити "Холостяк" Максим Чмерковский официально попрощался с этим статусом в начале года. Супруга экс-холостяка, Пета Джейн Мургатройд, — известная австралийская профессиональная танцовщица, которая, как и Максим, участвовала в американской версии проекта "Танцы со звездами". Вскоре у пары должен родиться первенец.

Максим Чмерковский и Пета Мургатройд Instagram

Голливудская актриса Ева Лонгория вышла замуж за своего возлюбленного Хосе Антонио Бастона. Роскошная свадьба состоялась в Мексике на берегу озера в частной резиденции в городе Валье-де-Браво. Для свадьбы Лонгория выбрала элегантное белое платье со шлейфом, которое для нее создала подруга Виктория Бекхэм.

Ева Лонгория Instagram

Ну и список нетрадиционных браков пополнил 44-летний красавчик Рики Мартин. Он узаконил свои отношения с бойфрендом. До свадьбы Рики и Джван Йосеф встречались около года. О своей нетрадиционной сексуальной ориентации Мартин объявил в 2010 году, оставив сообщение на личном сайте. Впрочем, до этого у него были бурные романы с женщинами, хотя артист всегда публично поддерживал геев.

Рики Мартин со своим возлюбленным Instagram

Брат поп-звезды Мадонны, художник Кристофер Чикконе тоже женился на своем избраннике. Избранником Чикконе стал парикмахер Рэй Таккер. Заметим, что пара поженилась в июне, всего через день после объявления о своей помолвке.

Звездные родители

2016 год был очень богат пополнениями в звездных семействах. Отечественные и зарубежные таблоиды то и дело пестрели заголовками о том, кто и когда родил.

Екатерина Бужинская Instagram

Настоящий праздник устроила себе к концу года народная артистка Украины, певица Екатерина Бужинская. 27 декабря в киевском роддоме она разрешилась двойней: мальчиком и девочкой.

Певица Пинк Instagram

В конце года познала во второй раз радости материнства и американская певица Пинк. Ее сын появился на свет 26 декабря.

Елена Кравец Instagram

Матерью сразу двоих малышей стала в этом году и 39-летняя звезда "Квартала-95" Елена Кравец. Она родила мальчика Ваню и девочку Катю.

Стало известно, что стал папой в этом году известный танцор Влад Яма. Об этом он случайно проболтался во время съемок передачи

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У экс-героя украинского романтического шоу "Холостяк" Константина Евтушенко и спортсменки Наталья Добрынской родилась дочь.

В этому году впервые стали родителями израильская модель Бар Рафаэли и ее муж Ади Эзра. У модели родилась прелестная дочь.

Пополнение произошло и в семье популярной голливудской актрисы Энн Хэтэуэй. 32-летняя звезда родила своему мужу, актеру и дизайнеру ювелирных украшений Адаму Шульману долгожданного сыночка. Теперь она вовсю наслаждается материнством.

Знаменитая российская модель Наталья Водянова носит почетный статус многодетной матери. В 2016 году она родила пятого ребенка своему возлюбленному Антуану Арно.

Оливия Уайлд Instagram

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Популярная голливудская актриса, 32-летняя Оливия Уайлд, родила доченьку супругу, 41-летнему любимому Джейсону Судейкису. Малышку назвали Дейзи Жозефина.

Меган Фокс с малышем Instagram

Неожиданно для всех третьего ребенка (и снова мальчика) родила актриса Меган Фокс. Это стало ответом на сплетни о возможном разводе с Брайаном Остином Грином.

В третий раз стала мамой и российская певица Жасмин. Весной этого года она родила сына Мирона.

35-летняя звезда российского ТВ Ксения Собчак долго не хотела детей, но буквально месяц назад впервые стала мамой, родив Максиму Виторгану сына.

Ксения Собчак instagram.com

Голливудская актриса украинского происхождения Мила Кунис также недавно стала мамой во второй раз. Она подарила супругу Эштону Катчеру долгожданного сыночка.

Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс Reuters

Знаменитая актриса Блейк Лайвли также родила вторую дочь супругу Райану Рейнольдсу. На днях пара, ранее тщательно скрывавшая своих детей от всех, впервые показала малышей, когда в честь Рейнольдса открыли "звезду" на Аллее славы.

Звезда сериала "Не родись красивой" Нелли Уварова родила братика для дочки Ии.

В августе третий раз стала мамой российская певица Алсу. Она родила сына.

В июне этого года лидер партии "Батьківщина", нардеп Юлия Тимошенко стала бабушкой. Ее дочь Евгения родила малыша. Девочка появилась на свет в обычном киевском роддоме и весила 3,200.

Иванка Трамп Instagram

34-летняя дочь новоизбранного президента США Иванка Трамп родила ему в этом году третьего внука.

А накануне своего 69-летия гитарист культовых The Rolling Stones Ронни Вуд получил от любимой замечательный подарок — 38-летняя супруга музыканта Салли Вуд родила двойняшек.

У украинского дизайнера Андре Тана и его жены Алины Харченко родилась дочь.

В начале мая в семье певицы Ангелины Завальской и телеведущего Александра Колодия произошло радостное и светлое событие. На свет появилась прекрасная девочка, которую вся семья ждала с большим нетерпением.

Жена погибшего в результате страшного ДТП в сентябре 2015-го украинского рэпера Ларсона — Марина Ларкина — в мае 2016-го стала мамой, родив мальчика.

Лив Тайлер Instagram

Популярная американская актриса Лив Тайлер родила третьего ребенка. Известно, что она наслаждалась своей беременностью и снова думает о пополнении в семье.

Анита Луценко Instagram

Фитнес-гуру Анита Луценко в этом году впервые стала мамой, у нее девочка Мия. Сейчас она полностью восстановила прежнюю форму и делится секретами, как похудеть после родов. Хорошие новости в том, что сейчас беременных селебритис также очень много, и уже в 2017 году мы будем сообщать о новых звездных мамах.

Настоящей сенсацией стала новость о том, что второго ребенка ждет украинская телеведущая Ольга Фреймут. Она родила сына гендиректору "Нового канала" Владимиру Локотко.

Оля Фреймут Instagram

73-летняя легенда рок-музыки Мик Джаггер стал отцом уже восьмого по счету ребенка. 8 декабря 29-летняя балерина Мелани Хэмрик родила ему сына.

Разводы года

Как ни печально, но многие знаменитые пары потрясли общественность новостью о разрыве отношений.

Анджелина Джоли и Брэд Питт Reuters

Топовым в списке звездных разводов стало расставание самой культовой пары Голливуда — Анджелины Джоли и Брэда Питта. Супруги, на которых равнялись тысячи и ними восхищались миллионы, не смогли устоять против бытовых разногласий.

Джонни Депп и Эмбер Херд Reuters

Еще одна знаменитая пара — Джонни Депп и Эмбер Херд — сыграли свадьбу в феврале 2015 года. Но брак знаменитых актеров продержался всего 15 месяцев. В качестве официальной причины развода, и Херд, и Депп указали "непримиримые разногласия" — стандартную для Америки формулировку. На самом деле инициатором разрыва стала Эмберд, так как уже не в силах была терпеть физические издевательства Деппа.

Под занавес 2016 года список звездных разводов и расставаний пополнился еще одним разрывом: звезда "Шерлока" Мартин Фриман объявил о расставании с коллегой по сериалу и матерью его детей, актрисой Амандой Аббингтон. Пара была вместе 15 лет.

Не прошли испытания временем и отношения 47-летней Дженнифер Лопес и ее экс-возлюбленного 29-летнего Каспера Смарта.

Не смогла приспособиться к семейной жизни и голливудская звезда Дрю Берримор. Летом этого года она третий раз развелась. Первым распавшимся был 2-месячный брак с барменом Джереми Томасом. Вторым мужем звезды был актер Том Грин, с которым она развелась меньше, чем через полгода после свадьбы.

Австралийская певица Sia объявила о расставании с мужем Эриком Андерсем Лэнгом. После двух лет, судя по всему, не очень счастливого брака, супруги решили развестись.

Список звездных разводов 2016 года пополнился еще одной строчкой: режиссер Лен Уайзман официально подал на развод с актрисой Кейт Бекинсейл, в качестве причины расставания пары указав стандартную формулировку "непримиримые разногласия".

Британская супермодель Кейт Мосс бросила жениха Николая фон Бисмарка после того, как все-таки получила долгожданный развод с Джейми Хинсом. Официальной причиной расставания стали ссоры влюблённых.

18 октября завершился бракоразводный процесс между актером Ричардом Гиром и его бывшей женой Кэри Лоуэлл, с которой он прожил долгих 11 лет. Тяжба между бывшими супругами длилась четыре года. Они никак не могли поделить свое состояние и определиться, кто будет официальным опекуном сына Гомера.

Леди гага и Тейлор Кинни Instagram

Знаменитая певица Леди Гага и ее жених Тейлор Кинни расстались после пяти лет отношений. Хотя по-прежнему неясно, кто явился инициатором расставания, источники утверждают, что Тейлор Кинни и Леди Гага разорвали отношения в начале июля.

Никита Джигурда и Марина Анисина Facebook

В целую эпопею перерос развод российского шоумена Никиты Джигурды и знаменитой фигуристки Марины Анисиной. Парочка долго и со страстями на виду у всех переживала бракоразводный процесс. В результате Анисина с двумя детьми во Франции, а Джигурда, которому грозила депортация из России, остался наедине со своими духовными практиками.

Татьяна Буланова и Владислав Радимов Instagram

Певица Татьяна Буланова, чья семейная жизнь в последнее время была больше похожа на грустный сериал, все-таки решила развестись с футболистом Владиславом Радимовым. Вот, что написала певица, обращаясь к бывшему игроку питерского "Зенита": "Спасибо тебе за эти 11 лет! Да, было много всего и хорошего, и не очень, но я благодарна судьбе за встречу с тобой. Знай, что ты все равно остаешься для меня родным человеком и всегда можешь рассчитывать на мою помощь и поддержку во всем!".

Федор и Светлана Бондарчук Instagram

19 марта стало известно, что после 25 лет совместной жизни известные супруги Федор и Светлана Бондарчук готовы поставить точку в отношениях. Поговаривали, что они уже давно не жили вместе. Сейчас Федор готовится к свадьбе с новой возлюбленной, молодой актрисой Паулиной Андреевой.

Ирина Горовая и Потап Instagram

Громом среди ясного неба стал развод аксакалов украинского шоу-бизнеса Ирины Горовой и Потапа. Пара, как оказалось, уже много лет не вместе. Отметим, слухи о разрыве пары муссировались в светской тусовке уже несколько лет подряд — первым звоночком стали фото с совместного отдыха Потапа и Насти, которые выложили в Сеть "доброжелатели". Ирина и Алексей подлили масла в огонь сомнений журналисткой братии, когда запретили использовать в интервью фразы "муж и жена", тогда сразу стало ясно, что в семье происходят изменения, о которых пара попросту предпочитает умалчивать.

Леся матвеева и Лев Парцхаладзе Facebook.com

Обладательница титула "Мисс Украина 2004" и ведущая Леся Матвеева развелась с украинским политиком и бизнесменом Львом Парцхаладзе. Красотка написала, что решение о расставании было совместным. Однако пара, которая воспитывает двоих детей, будет и впредь поддерживать общение.

Не смогли удержать узы брака и известного телеведущего 42-летнего Алексея Суханова. "Откровенно могу сказать, что в браке с Ольгой я был абсолютно счастлив. Она великолепнейший человек. Мы прожили вместе 13 лет, и поверьте, это время было для меня настоящим подарком судьбы", — так прокомментировал расставание Алексей.

Потери года

2016-й можно смело окрестить "черным годом". Всему виной феноменальное количество смертей среди знаменитостей.

Как ни прискорбно, но конец 2016-го просто переполнен новостями о смерти известных деятелей культуры, мирового кинематографа и театральной сцены.

26 декабря в Великобритании на 54-м году жизни умер британский музыкант Джордж Майкл. По всей видимости, смерть легендарного исполнителя наступила от передозировки наркотиками. За свою карьеру Йоргос Кириакос Панайоту (а именно таким было настоящее имя Джорджа Майкла при рождении) получил множество музыкальных премий, в том числе три "Грэмми" и пять наград MTV. Его последний альбом Symphonica вышел в 2014 году. Но самой известной песней Джорджа Майкла стала Last Christmas, которая появилась во время работы в группе "Wham!".

Джордж Майкл Reuters

Настоящей трагедией можно назвать смерть известных американских актрис Дебби Рейнольдс и Кэрри Фишер. Сначала не стало Кэрри, сыгравшей принцессу Лею в саге "Звездные войны". А спустя день, не выдержав горя, умерла и ее мать Дебби.

В США скончался легенда 90-х годов прошлого столетия певец Принс. Тело исполнителя нашли в его студии звукозаписи Paisley Park в Миннесоте. Артисту было 57 лет.

Кэрри Фишер и Дебби Рейнольдс Reuters

В феврале в США скончался актер Джордж Гейнс, исполнивший роль коменданта Эрика Лассарда во всех семи частях "Полицейской академии". Он умер в возрасте 98 лет.

14 января в Лас-Вегасе (США) на 74-м году жизни скончался муж и менеджер канадской певицы Селин Дион — Рене Анжелил.

Джордж Гейнс likeness.ru

10 января в возрасте 69 лет умер музыкант, известный под именем Дэвида Боуи. Дэвид Роберт Джонс родился 8 января 1947 года в Лондоне. В течение карьеры его альбомы разошлись тиражом более 136 миллионов экземпляров, а в 2003 году он был вторым после Пол Маккартни самым богатым музыкантом Великобритании. Причиной смерти Дэвида стал рак.

В США трагически погиб голливудский актер Антон Ельчин. Несчастье случилось в воскресенье утром. Друзья Антона забили тревогу в 11 часов вечера, после того как он не появился на репетиции. В час ночи они приехали к его дому в долине Сан-Фернандо (штат Калифорния) и обнаружили актера, прижатым собственным авто к воротам.

В Британии на 69-м году умер гигант британского театра и кино, известный актер Алан Рикман. Он был широко известен ролями в фильмах "Крепкий орешек", "Реальная любовь", "Догма", "Робин Гуд: Принц воров", "Разум и чувства". В саге о Гарри Поттере Алан сыграл одного из самых популярных персонажей — Северуса Снейпа. Среди последних работ актера — роль в фильме "Око в небе" и озвучка ленты "Алиса в Зазеркалье".

13 июня в одной из больниц Лос-Анджелеса умер актер, сыгравший космического пришельца Альфа. Михай Месарош скончался через несколько дней после того, как его госпитализировали в бессознательном состоянии. Ранее медики сообщали, что исполнитель роли Альфа впал в кому. Мичу Месарош больше всего известен по своей роли дружелюбного инопланетянина по имени Альф в комедийном фантастическом сериале 1980-х годов. В первые сезоны Мичу полностью одевал костюм своего персонажа, когда было необходимо снять его в полный рост. Но в большинстве серий использовался костюм только верхней части тела.

В начале декабря в медицинском центре Коламбуса (штат Огайо) на 96-м году умер кумир американцев, легендарный астронавт Джон Гленн, который первым в истории США совершил орбитальный полет.

Многих знаковых деятелей культуры потеряла в этом году и Украина.

24 октября в 5 утра в 90-летнем возрасте ушел из жизни выдающийся украинско-канадско-швейцарский экономист, профессор, благотворитель и общественный деятель Богдан Гаврилишин.

Девид Боуи obozrevatel.com

29 апреля на 91-м году жизни после продолжительной болезни умер выдающийся оперный певец, режиссер, педагог, Герой Украины Дмитрий Гнатюк. Он был первым исполнителем хитов 1960-х (легендарных песен "Два кольори" и "Мій Київ"). На оперной сцене он создал такие самобытные образы, как Остап из "Тараса Бульбы", Микола из "Наталки-Полтавки", Петруччио из "Укрощения строптивой", Иван Мазепа и Евгений Онегин, Демон ("Демон" Рубинштейна), Фигаро ("Севильский цирюльник" Россини), Риголетто (из одноименной оперы Верди) и др.

24 марта на 83-м году жизни умер генеральный директор-художественный руководитель Национального народного хора Украины имени Веревки Анатолий Авдиевский.

18 марта умер выдающийся режиссер, известный правозащитник, писатель, народный депутат Украины I-V созывов 77-летний Леонид (Лесь) Танюк. Причиной смерти председателя Союза театральных деятелей Украины стал рак желудка.

В апреле умер украинский режиссер Александр Даруга, который известен по работе в лентах "Неподкупный", "Леся+Рома", "Три дня лейтенанта Кравцова" и десятках других.

В конце ноября на 91-м году жизни умер "вечный революционер", бывший команданте Кубы Фидель Кастро. Фидель Алехандро Кастро Рус родился 13 августа 1926 года в городе Биран, провинция Ольгин в восточной части острова. Он получил юридическое образование в Гаванском университете. Когда в 1952 году власть в стране в результате военного переворота захватил Фульхенсио Батиста, Кастро с группой единомышленников начал подготовку вооруженного сопротивления. За это он два года провел в тюрьме. После освобождения Кастро продолжил подготовку революции в Мексике. В 1959 году повстанческая армия взяла Гавану. С этого момента и до 2008 года Фидель руководил Кубой, занимая различные государственные посты. В 2008 году он по состоянию здоровья передал пост председателя совмина младшему брату Раулю. В 2011-м Фидель Кастро покинул и пост первого секретаря ЦК Компартии.

Олег Попов vokrug.tv

2 ноября на 87-м году жизни во время гастролей в Ростове-на-Дону умер всемирно известный "Солнечный клоун", народный артист СССР Олег Попов. Артист до последних дней своей жизни выступал на цирковой арене — ведь зимой 2016 года у него начался большой гастрольный тур по России.

31 октября на 102-м году жизни в Москве умер народный артист СССР Владимир Зельдин, в тот момент — старейший действующий актер мира, который продолжал играть в театре после 100 лет. Он получил широкую известность еще в 1930-х после первой же большой роли в кино (Мусаиба) в фильме Пырьева "Свинарка и пастух". Потом были фильмы "Сказание о земле Сибирской", "Карнавальная ночь", "Дядя Ваня", "Женщина в белом", "Десять негритят" и многие другие.

9 октября в Варшаве на 91-году жизни скончался оскароносный польский режиссер Анджей Вайда. Классик европейского авторского кино родился 6 марта 1926 года. Пережил Вторую мировую войну, участвовал в польской подпольной Армии Крайовой, но в боевых столкновениях не был. Знаменитость режиссер получил после выпуска картины "Канал", которая посвящена судьбе участников Варшавского восстания.

5 июня, на 69 году после продолжительной болезни ушел из жизни актер, народный артист России Алексей Жарков. В творческой биографии актера более 130 ролей в кино: Воронов ("Ночное происшествие"), Рябинин ("Криминальный талант"), Данглар ("Узник замка Иф"), Евгений ("В городе Сочи темные ночи"), Лев ("Имитатор"), Чибис ("Не будите спящую собаку").

Знаменитый актер театра и кино Альберт Филозов скончался на 79-м году жизни в апреле этого года. По словам коллег, Альберт Леонидович последнее время плохо себя чувствовал. Тем не менее, он продолжал играть в театре и заниматься со студентами.

3 июня в Финиксе (штат Аризона) на 75-м году жизни в больнице скончался легенда мирового бокса, экс-чемпион мира в тяжелом весе — Мухаммед Али (Кассиус Марселлус Клей).

19 февраля в Италии на 85-м году жизни скончался выдающийся писатель и философ Умберто Эко. Эко был не только писателем, но и ученым, специалистом по средневековью и современной массовой культуре, его перу принадлежат научные работы по семиотике и литературоведению, эссе и публицистические произведения, детские книги.

25 августа в Париже умерла знаменитый модный дизайнер Соня Рикель. Она родилась в Париже в 1930 году, но имеет русско-украинско-еврейские корни. После революции ее родители эмигрировали из Мелитополя в Париж. В 1962 году Соня Рикель сделала первые свитера и одежду для беременных для бутика мужа, Laura. С этого момента её дизайн набирал популярность, и вскоре Рикель стали называть "королевой трикотажа". Дом моды Sonia Rykiel помимо женской одежды выпускает различные аксессуары и парфюм. Так же существует линия детской одежды.