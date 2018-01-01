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Мать Анастасии Волочковой опубликовала фото полураздетой внучки

Сегодня, 18:06

Гордая бабушка похвасталась стройной внучкой.

Анастасия Волочкова, дочь Ариадна
Балерина с дочерью Ариадной instagram.com/volochkova_art
Мать российской балерины Анастасии Волочковой Тамара Волочкова выложила фото своей внучки 12-летней Ариадны с отдыха в Турции. 

На своей странице в Instagram  мама балерины заявила, что любит свою внучку больше всех, и показала  фото Ариадны на пирсе в желтом купальнике.

Подписчики расхвалили подтянутую фигуру девушки, и отвесили много комплиментов.

"Грациозная красавица", "Очень красивая девушка", "Прекрасная",  "Ариша словно нимфа! трепетная, нежная, невинная, счастья ей и доброго пути!", - желали подписчики.

Анастасия Волочкова, дочь Ариадна
Дочь Волочковой Ариадна позировала в желтом купальнике

Ранее голая Анастасия Волочкова резко дала отпор хейтерам.

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Анастасия Волочкова, Тамара Волочкова, Ариадна Волочкова, дочь, фото, купальник
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