Украинская певица "засветилась" на отдыхе в США с Киркоровым: фото

Вместе с ними также отдыхали маленькие дети певца - сын и дочь.

Санта Димопулос и Филипп Киркоров www.instagram.com

Санта Димопулос, украинская певица, известная по участию в поп-группе "ВИА Гра", провела часть своего отпуска в США в компании известного российского эстрадного певца Филиппа Киркорова

Такое сообщение сам исполнитель опубликовал на странице в соцсети instagram.

"Как же прекрасно, по-семейному мы отметили и провели этот красивый праздничный день Крещения Господня в океане, с моей любимой Сантой Димопулос", − написал он.

Киркоров также опубликовал совместное фото с Димопулос, сделанное в городе Майами (Флорида,США). На других "отпускных" снимках певец позирует со своими детьми Мартином-Кристином и Аллой-Викторией. Вся компания весело проводит время на яхте класса "люкс".

Напомним, ранее сообщалось о том, что Киркоров "влип" в скандал с фанаткой.