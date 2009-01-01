Падение Мордора, или Поход руси на Царьград наоборот

Вожди Мордора оказались в непростой ситуации: ведь воюют они с Порошенко, а сдаваться будут Трампу.

— Матрица — это система. Система — есть наш враг. Но когда ты в ней — оглянись, кого ты видишь? Бизнесменов, учителей, адвокатов, работяг, обычных людей, чей разум мы и спасаем. Однако, до тех пор, пока эти люди часть системы, они все наши враги. Ты должен помнить, что большинство не готовы принять реальность, а многие настолько отравлены и так безнадежно зависимы от Системы, что будут драться за нее.

Морфеус, "Матрица"

Начнем с того, что современный либеральный порядок возник не в Америке, Ялте или Потсдаме. Он зародился в Женеве во времена Жана Кальвина, который и является отцом современной финансовой цивилизации. И именно благодаря идеям Жана Кальвина, Жан-Жака Руссо и Анри Дюнана Женева стала в ХХ веке дипломатической столицей мира. Так что рационализм, нормативность (общественный договор у швейцарцев находится в голове) и гуманизм являются теми "слонами", на которых держится современный либеральный порядок. "Черепахой" же в этом случае является открытая англосаксонская мировая система. Таковы принципы построения современной системы либерального миропорядка.

Стена Реформации (фр. Monument international de la Réformation, нем. Internationales Reformationsdenkmal) — памятник из статуй и барельефов, установленный в Женеве в честь основных действующих лиц и событий протестантской Реформации. В центре Стены Реформации — Гийом Фарель, Жан Кальвин, Теодор Беза и Джон Нокс.

Рассматривая то, насколько Россия вписывается в сложившуюся систему миропорядка, следует учесть, что главный швондер в кепке называл приютившую его Женеву проклятым городом. А его предшественник — царь-плотник — во время своего проживания в Лондоне в 1698 году устроил погром в доме Джона Эвелина, наглядно продемонстрировав свое отношение к базовому принципу мировоззрения англичан: "Дом англичанина — его крепость", а также показав, что будет с теми, кто пустит московитов к себе в дом. Поэтому не стоит удивляться, что совсем недавно России дали под зад ногой сначала в Киеве, а затем и в Вашингтоне.

Ведь Ленин договаривался с Учредительным собранием точно так, как договаривался Иван ІІІ с Новгородом и Тверью. Так же договаривался и Ельцин с парламентом. И не было никакого договора ни в 882-м, ни в 1654-м, ни в 1922 году. А с 2000-го по 2016 год правящие круги современной России самым активным образом работали над тем, чтобы провернуть уже знакомый фокус-покус. Их для этого и выдвигали. Но в этот раз уже не получилось. Гомера плохо читали и с небом явно не дружат.

Теперь у российского бонапарта есть отличная возможность заниматься национальным мифотворчеством совместно с китайцами и создавать по всему миру различные версии антиамериканских зондербундов, но уже не в статусе партнера США. Только вряд ли стоит ожидать от вождей, не способных разобраться в собственном национальном мифотворчестве, положительных результатов в конструировании мирового порядка.

Основной моделью современной социальной организации со времен римлян остается корпорация. В корпорации есть собрание акционеров, совет директоров и руководство, занимающееся управлением корпорацией. Применительно к современному миру это — ООН, "Большая двадцатка" и Америка с военно-политическим блоком НАТО. Размещение отделений ООН подтверждает этот принцип. И Всемирный экономический форум проводится не в Ялте или Потсдаме, а в швейцарском Давосе.

Если мы рассмотрим различные ОСМД, то в каждом доме ситуация будет выглядеть по-своему. В одних домах все будет зависеть от председателя, другие дома будут управляться группой влиятельных жильцов, входящих в правление, в третьих — будут проводиться собрания, и многие жильцы будут принимать активное участие в жизни дома. А во многих домах жильцы вообще не в состоянии как-то самоорганизоваться. В одних случаях одна из подобных моделей управления относительно быстро и мирно побеждает, а в других — между сторонниками различных моделей происходят довольно продолжительные конфликты.

Так и в различных странах решение подобных вопросов на национальном уровне происходит с меньшими или большими потрясениями и потерями. И если Швейцария может быть примером того, как следует решать гражданские конфликты, то Россия тут примером ни в коем случае быть не может.

Что касается мира, то на Пасху 2016 года конфликт за преобладание интересов между советом директоров (великие державы) и акционерами (отдельные нации) в мировом масштабе решился в пользу акционеров, в данном случае — ООН, что с учетом английского парламентаризма было вполне закономерно. Примечательно, что столкновение произошло по сценарию событий, которые легли в основу женевского праздника "Эскалад". Теперь будет решаться вопрос, каким образом в данной системе должно осуществляться руководство.

Так что российская дипломатия свою "битву народов" (битву под Лейпцигом или Полтавой, либо Берестечком) уже проиграла. И Минские соглашения, которые писались под выигрыш России в развязанной ею войне, оказались подвешенными в воздухе.

В Украине же не в состоянии разобраться в том, что основным ударным подразделением путинской России является не армия, а МИД. А российская армия служит главным образом для создания шумовых эффектов. При этом МИД Украины финансируется не лучшим образом. В такой ситуации о какой-то стратегии со стороны Украины говорить пока рано.

Но, несмотря на это, Украине пока удается отбиваться от агрессивного соседа. Еще немного, и Киев будет вычищен от российских топонимов, как это произошло с переименованием кинотеатра "Россия" в кинотеатр "Киото", а РФ будет вытеснена с многих важных для нее в мире рынков оружия. И Дональд Трамп вместе со своими оружейными корпорациями с огромным удовольствием отхватит его самые лакомые кусочки. Кто будет покупать оружие у страны-изгоя, которая задралась с гегемоном и ключевым партнером по производству оружия, в которой крадут драгметаллы при производстве двигателей ракет и не могут нормально в фабричных условиях покрасить автомобили?

И если в скором времени Россия лишится своего национального мифа, а сказку о том, как Ленин и Сталин крестили московитов в Москве-реке придумать явно не получится, то возникает вопрос, а что же Россия пытается защищать при помощи своего ядерного оружия? Кучку жуликов, осевших в Лондоне и рассказывающих оттуда, что русскому человеку нужно 125 граммов хлеба в день и победа?

И с мирным атомом тоже не все так просто, учитывая, что прощание с СССР началось с Чернобыльской катастрофы. При той ситуации, которая сейчас есть в России, нет никакой гарантии того, что завтра, например, под Санкт-Петербургом не произойдет то, что произошло в Чернобыле в апреле 1986 года. А реакция мирового сообщества в нынешних условиях будет вполне прогнозируемая.

Минские соглашения никак не решают вопрос встраивания Украины и России в англосаксонскую систему миропорядка вслед за тем, как это произошло раньше с Францией после Наполеона и Германией после Гитлера. Не решают они вопрос и формирования российско-украинских отношений. Поэтому Минские соглашения представляют собой промежуточный пункт к более глобальному и серьезному соглашению.

Следует учитывать, что гербом Украины является трезубец, а не копье. Поэтому нынешняя доктрина евроинтеграции в том виде, в каком ее видят и продвигают в Киеве, является с украинской стороны настоящим евроаферизмом. Кроме Европы есть еще и Америка, и Россия с Востоком, которые для Украины также важны. Следует же учитывать, что для двух лидеров ЕС — Германии и Франции, — вокруг сотрудничества которых и выстраивается вся эта система, Россия представляет куда больший интерес, чем Украина. И речь идет не только о масштабах экономического сотрудничества.

Поэтому в условиях продолжающейся российской агрессии Украине можно предложить следующую стратегию: постепенно вычищать Украину и Киев от российских банков и московских попов с доведением ситуации до уровня 882 года. А дальше нашим восточным соседям придется все начинать с самого начала, где вместо Византии будет Америка, а вместо "Похода руси на Царьград" — падение Мордора. Да и в добрые намерения московитов в Киеве уже никто не поверит. Так что концепция русского мифа полностью поменяется, если вообще удастся его каким-то образом воскресить.

Мы не можем за россиян создавать их национальный миф. Но поскольку он связан с Украиной (а нас решительно не устраивает его формат), мы можем посоветовать россиянам заняться своим национальным мифотворчеством совместно с китайцами. Похожие вопросы ставят перед украинцами и поляки, ведь украинский национальный миф завязан на Польшу, и поляки не желают поддерживать его развитие в формате ОУН-УПА.

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Хотя в наши дни сегодняшний Карфаген находится в положении прежнего Рима, все равно одержала победу концепция единства мира, только с учетом либеральных принципов. Все произошло очень правильно, в соответствии с учением Жана Кальвина о предопределении и известными историями Нестора Летописца и Гомера. После этого возникает вопрос об уровне безусловности предопределения и степени нашей свободы, так как перед нами возникает картина, которую видит Нео в фильме "Матрица".

Агент Смит — главный антагонист кинотрилогии "Матрица" встречается кругом и везде. Но систему нельзя просто так сломать, нужно предложить новую систему взамен. Самое интересное, что это возможно только после того, как подобный агент, типа Владимира Путина, ее окончательно доломает. В этом и есть его предназначение.

Что касается англосаксов, то у них было четыре принципиальных конфликта: с испанцами времен королевы Елизаветы, с французами при Наполеоне, с немцами при Гитлере и с Россией, начиная с развязанной Сталиным "холодной" войны. И если завершающая стадия конфликта с немцами больше походила на настоящий апокалипсис, то завершающая стадия конфликта с россиянами очень похожа на Троянскую войну. И это не удивительно, ведь Москва ближе к грекам. И вместо Третьего Рима московские империалисты, стремящиеся к своему величию за счет других, получили настоящую Трою.

Поскольку у наших восточных соседей сейчас происходит "Поход руси" наоборот, т.е. через Киев на Вашингтон, где роль Византии играет Америка, с которой Россия намеривается в конечном итоге заключить некую большую сделку, то следует учитывать, что поход они начали не с Новгорода, а с Москвы, которая заняла нишу Константинополя. И вождь у них не тот. Так что "Поход руси на Царьград" будет иметь совершенно противоположный результат.

При этом был целый ряд попыток взятия московитами Киева. Учитывая прозвище, которое было дано их вождю, не стоит удивляться тому, что все эти попытки носили характер "через дырочку".

Первая попытка взятия Киева Путиным была осуществлена в 2004 году, когда "через дырочку" осуществлялся массовый вброс бюллетеней за Виктора Януковича во время президентских выборов. Отбиться тогда удалось благодаря возмущению киевлян и пассионарным действиям Юлии Тимошенко.

Но не долго пришлось Юлии Владимировне почивать на лаврах, и вторая попытка взятия Киева была осуществлена уже "через дырочку" Юлии Владимировны при подписания газовых контрактов с Россией в 2009 году. Целью этого договора было банкротство и поглощение Украины. Последнего удалось избежать благодаря второму Майдану и появлению на политическом небосклоне Украины такого деятеля, как Дмитрий Ярош.

В третий раз наши восточные соседи уже попытались расчленить всю Украину путем реализации таких проектов, как "Русская весна", "Крым наш" и "Новороссия". Все это делалось благодаря подогреванию соответствующих настроений в российском обществе, т.е. "через дырочку" Вавилонской блудницы. Провалено это было благодаря добровольцам, которые пошли воевать, а ключевой фигурой, сорвавшей планы московитов, в этот раз стал Игорь Коломойский, который вел с Путиным беседы аналогичные тем, которые на фоне казней египетских вел Моисей с фараоном.

Четвертой попыткой взятия Киева слали Минские соглашения, которые продвигались "через дырочку" Ангелы Меркель и Виктории Нуланд. Закончилось это поражением российской дипломатии в "Битве народов". Так "Битву народов" еще никто не проигрывал. Когда было все схвачено и за все заплачено, когда Барак Обама начал оттягивать Петра Порошенко, как оттянул крымский хан Богдана Хмельницкого во время битвы под Берестечком, это же надо было так попасть. Без Пиковой дамы, показавшей Герману известный американский жест, не обошлось. А если бы эта вся затея получилась, то ДНР с ЛНР уже были бы в украинском парламенте.

Reuters

Виталий Чуркин скончался на рабочем месте, предпочел смерть позорному поражению.

Последняя попытка "победоносного" взятия Киева Владимиром Путиным была предпринята совсем недавно "через дырочку" Мелании Трамп, обладающей умиротворяющим взглядом. Делалось это еще и самым топорным образом по описанному Гоголем сценарию в повести "Тарас Бульба", когда нашли очередного "Андрея" и попытались решить вопрос со сдачей Крыма в аренду на 50 или 100 лет. Люди Трампа действовали по принципу застройщика: слепили проект и вынесли его на общественные слушания в издании The New York Times. В результате проектантам, попытавшимся стать горе-миротворцами, дали пинка под зад, а на их место в Америке были назначены компетентные "ястребы".

Все это выглядело, как попытка России сдаться Дональду Трампу и заключить мир чуть ли не на условиях победителя. А ведь Трамп так хвалился, что умеет хорошо заключать большие сделки. Но большие сделки в бизнесе — это одно, а мирные договора между странами — совсем другое.

Мелания Трамп Reuters

И вожди Мордора оказались в очень непростой ситуации, ведь воюют они с одним (Петр Порошенко), сдаваться будут другому (Дональд Трамп), а акт капитуляции пропишет им кто-то третий, так как тут все следует свести к общему знаменателю. К тому же Владимир Путин не может быть ни разработчиком, ни подписантом подобных соглашений.

Так что американцы нас два раза чуть не "кинули" в угоду своим геополитическим противникам-россиянам. Но в сложной борьбе победила линия стратегического партнерства. И ее следует держаться. В этом плане отношения Украины с Америкой складываются значительно лучше, чем с Россией, сразу же в аналогичной ситуации кинувшей Украину еще при жизни Богдана Хмельницкого.

При этом следует отметить, что если у российского руководства хватает потенциала как-то моделировать развитие событий по историческим аналогиям, то украинские стратеги, рассуждающие о победе, даже не в состоянии отслеживать то, что россияне затевают и пытаются провернуть. Тут в самый раз вспомнить опыт сына Богдана Хмельницкого — Тимоша, догадавшегося повесить свою мачеху и "крестную мать" Украины — Елену Чаплинскую на заборе. И если майданные вожди будут решать вопросы на таком же уровне, то нет гарантии того, что история с Майданом не закончится тем, чем в свое время закончилась история с восстанием времен Богдана Хмельницкого.

К тому же вся эта история с Донбассом возникла после разгрома под Иловайском, который произошел по тому же сценарию, что и разгром римской армии под Каннами, с такими же командирами. Только с такой победой и таким Ганнибалом, как в нынешнем случае, мир на условиях Замы не светит. Условия будут для России хуже.

С 1991 года у России и Украины времени и ресурсов на разработку новой конструкции их отношений было предостаточно. Но у властей фантазии на что-то большее, чем на "русский мир" и "Украина — не Россия", не хватило. Так что спешить уже некуда.

Все мы хорошо знаем, что, согласно концепции московских жрецов, Русь "зарождали" Рюрик с князем Владимиром. Да и кроме культа очередного сакрального "мужа всех жен" у московских жрецов больше в истории ничего не получалось. Если бы было не так, то при возведении памятника "Тысячелетие России" в Великом Новгороде в 1862 году туда бы обязательно включили Вещего Олега и Петра Петрея. Так что не стоит удивляться тому, что в конечном итоге Россия потерпела глобальное историческое поражение, когда расходившемуся от нее кругами мракобесию пришел конец.

Проблема не в Путине, а в системе, которая его нашла и выдвинула для решения совершенно конкретных задач. Омела растет на акации, яблоне или тополе, но она не растет на сосне или дубе. Точно так и римская имперская система-паразит могла хорошо прижиться в России, а занесена она была во времена Ивана ІІІ вместе с Софьей Палеолог, но не могла прижиться у англичан, украинцев или шведов. С тех пор она и паразитирует на российской национальной системе.

И ключевой вопрос для нас состоит в том, показать ли в конечном итоге России известный американский жест, отправив ее дальше заниматься своим национальным мифотворчеством совместно с Китаем в системе, где Китай — это мед, а кочевники (Россия) — это пчелы, или посодействовать ликвидации существующей в России матрицы, после чего отправить московитов выстраивать все заново, начиная с 882 года.

Так что сейчас в России в плане национального развития решается вопрос, является ли она "самостійною і незалежною" державой, или в большей мере является составной частью киевского исторического мифа. То, как решают этот вопрос московские жрецы, может закончиться Тарасом Бульбой всей русской идее. Это только в Москве могли додуматься собственный культ "мужа всех жен" назвать кризисом в соседней стране. К тому же этот культ прокручивается на фоне декораций победы над его немецким предшественником. У французов (с Наполеоном) подобный культ закончился с меньшими потерями. Для немцев он закончился очень плохо. Что-то среднее ожидает и Россию.

У Украины достаточно оснований для формирования недружественных отношений с Россией. При этом конфликтных и явно враждебных отношений на мировой арене стороны стараются избегать. Но работа шоколадной фабрики в Липецке, которая принадлежит известному украинскому олигарху-патриоту, во время активных боевых действий выглядела очень странной. Это же касается и функционирования российских банков в Украине, а также нахождения в Украине московских попов.

Одно дело, когда российские туристы частным образом приезжают в Украину на море и, ставя машину на стоянку, снимают номера. А другое дело, когда финансовые учреждения пытаются извлечь прибыль в стране, граждане которой регулярно убиваются правительством той страны, которой принадлежат эти финансовые учреждения.

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Так что дружественных отношений с Россией в нынешнем ее виде у Украины однозначно быть не может. Ни Петр І, ни большевики во главе с Лениным сущность системы и ее матрицу не поменяли, хотя эти модели существенно и отличались.

И для формирования дружественных отношений с Киевом Москве придется не только убраться с Донбасса и вернуть Крым, но и восстановить все разрушенное Россией и ее боевиками в Украине, выплатить компенсации пострадавшим и полностью сменить матрицу организации власти, так как для нынешней российской власти произошедшее в Украине является нормой. И по сравнению с прошлыми действиями российских патриотов — это еще не худший вариант.

Намечается заключение целого ряда серьезных соглашений, в их числе:

1) соглашение между Украиной и Россией, в котором Москва не является сильной стороной и заинтересована больше Киева;

2) соглашение России со США в качестве сотрудничающих антагонистов, в котором Москва тем более не является сильной стороной, а также соглашение Украины со США в качестве маленькой певуньи на руках большого американского великана;

3) соглашения по принципам построения англосаксонского миропорядка.

Но все это станет актуально и будет возможно только после падения Мордора, который подобно Трое или Карфагену должен пасть, хоть и не с такими катастрофическими для него последствиями. И все эти вопросы — очень серьезные как для нас, так и для мира в целом.

Все это — составная часть процесса формирования мировой англо-саксонской системы, которая приходит на смену римской. При этом конкурирующие направления по большей части сами выбывают из игры, терпя при этом поражение.

В начале ХХ века появилось два пророка: Генри Форд и Владимир Ленин. Первый предложил каждому по машине и дому, второй предложил винтовку и коммуналку. Мир пошел за Генри Фордом. А те, кто пошел за Лениным, четверть века никак не могут перестроиться.

В этом плане концепция у древних египтян была лучше, чем у христиан. Забавно в наше время наблюдать, как на государственном уровне отдается предпочтение молитвам "за мир и победу", которые транслируются по телевидению, вместо того, чтобы работать над формированием новых концепций научного характера.

Интересно, что Рене Декарта к написанию основ новой философии подтолкнул сам кардинал Франции, а время-то было тоже смутное, ведь Декарт — современник Хмельницкого. Вот вам и квалификация главного жреца страны, определившего во время смуты путь движения. А что получалось у РПЦ, кроме Распутина и Путина? Правда, если окропить серверы Центробанка РФ святой водой, точно что-то получится. Таков уровень понимания в России происходящих в мире и в их стране процессов.

В эпоху межвременья лучше с определением путей не спешить, ведь все кардинальным образом меняется. И прежние подходы становятся непригодны для решения новых задач. К тому же невозможно решить при помощи автоматов, пушек и танков вопросы, которые должны решаться у академической доски и за столом переговоров.

Оценивая происходящее и разбирая поступки основных действующих лиц, понимаешь, что по-другому и происходить не может. Идет развитие заранее заложенного природой сценария. Уже можно даже сказать какого. Вопрос в том, как и насколько он может отклоняться в ту или иную сторону.

И в наши дни имеется прекрасная возможность с научной точки зрения проверить события Рагнарёка, изложенные в скандинавской мифологии, а также события, связанные с падением Трои, описанные Гомером. Также есть возможность проверить пророчества Пушкина по поводу разбитого корыта и обломков самовластья, ведь обломки в этом случае — одни и те же. И основное противоборство в наше время разворачивается не на фронте, а за интерпретацию событий, т.е. каким образом их называть, и что в действительности у нас и в мире происходит.

Дмитрий Цвирко-Годыцкий