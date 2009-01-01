Попали в "яблочко". Под Авдеевкой силы АТО уничтожили двоих боевиков — соцсети

Судя по попаданию, фрукты были калиброванными.

Кладбище боевиков в Донецке donpress.com

Из-за несоблюдения боевиками режима "школьного перемирия" в районе Ясиноватского блокпоста (ЯБП) и обстрелов промзоны Авдеевки, контролируемой силами АТО, украинские военные нанесли ответный удар, в результате которого были уничтожены два террориста.

Об этом волонтер из Горишних Плавней (Комсомольска) на Полтавщине Оксана Быкова сообщает на своей странице в Facebook.

Посетители странички волонтера активно отреагировали на сообщение об уничтожении боевиков.

"Невже яблуками повбивало цих невтонiв?" — "Таке воно — земне тяжiння!" — "Фрукти були калібровані, зважаючи на наслідки попадання? Ой, сорі, ОПАДАННЯ" — "Як-то кажуть, "в яблочко"?" — иронизируют комментаторы

Напомним, вчера, 2 октября, вечером террористы увеличили число обстрелов позиций ВСУ на Донецком направлении. Более 3-х часов они из различных видов гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия били по юго-восточным окраинам Авдеевки. Из вооружения БМП они обстреливали украинские укрепления возле Зайцево. Кроме того, боевики ночью били по украинским защитникам в Майорске и Невельском.