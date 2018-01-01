Сеть умилило фото самого счастливого ягненка в мире

Снимок стал вирусным. За несколько часов его увидели более 85 тысяч человек.

Cнимок увидели более 85 тысяч человек Reddit/ttuckbutt

В Сети опубликовано фото детеныша овцы, которого пользователи нарекли самого веселым ягненком в мире.

На снимке девушка держит на руках ягненка, растопырившего копытца в разные стороны. На мордочке животного застыло слегка удивленное выражение. Пользователи сайта единодушно решили, что это самый счастливый ягненок в мире.

Снимок стал вирусным. За несколько часов его увидели более 85 тыс. человек. А еще более 800 оставили комментарии.

Напомним, ранее сообщалось, что в Британии ягненок-мутант может вырасти размером с лошадь.

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