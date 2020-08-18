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Распятый мальчик 2.0: ребенок из Волыни оказался в центре скандала на Нацотборе Детского Евровидения

18 августа 2020, 15:09

12-летнему сироте Максиму Ткачуку отказали в участии в Нацотборе Детского Евровидения-2020 из-за его победы на конкурсе в Лондоне, организованном Россотрудничеством.

Максим Ткачук

После того, как стало известно, что 12-летнему школьнику из Волыни Максиму Ткачуку Национальная общественная телерадиокомпания Украины (НОТУ) отказала в регистрации на Нацотбор детского "Евровидения-2020", в соцсетях разгорелся нешуточный скандал.

Пользователи называют действия НОТУ местью за исполнение украинцем русскоязычной "Смуглянки" и призывают к отставке правления Общественного ТВ.

Главред собрал все, что об этом известно.

Скандал со "Смуглянкой"

Отметим, что Максим Ткачук стал известен после того, как в марте этого года выиграл конкурс Stars of the Albion. В этом году конкурс был посвящен 75-летию победы во Второй мировой войне и победной песней стала "Смуглянка", которую Максим Ткачук исполнял в костюме, стилизованном под советскую форму.

Именно выбор песни и образ мальчика и послужили причиной скандала по приезду Максима домой. Все началось с того, что новость о том, что мальчик с Волыни спел песню на русском языке на своей странице в Фейсбук разместил депутат Волынского облсовета и по совместительству замглавы Волынской ячейки партии "Свобода" Александр Пирожик. Тогда под этим постом пользователи не скупились на грубые комментарии в адрес мальчика и его родных.

В результате по соцсетям прокатился флешмоб "Максим, мы с тобой" в поддержку юного таланта, в рамках которого пользователи на видео также записывали исполнение песни "Смуглянка" и призывали поддержать мальчика.

Дошло до того, что Пирожику пришлось лично приехать домой к мальчику, о чем он также отчитался в своем Фейсбуке.

"Чтобы поставить точку в многочисленных спекуляциях и прекратить поток лживых обвинений, посетил дом юного певца Максима Ткачука в своей родной Турийщине... Общались довольно долго. Совместно обсудили резонансную ситуацию, которая произошла в результате песенного конкурса в Лондоне, где перед Максимом с бабушкой поставили жесткое условие: петь на русском", - написал Пирожик, отметив, что Максим и его родственники не подумали о "скрытом подтексте такого условия", но теперь они понимают, "как грубо их подставили".

Кроме того, депутат сообщил, что бабушка мальчика, Лариса Владимировна, якобы даже выразила об этом свое возмущение одному из членов жюри конкурса Сандре Лисовской.

Однако, как оказалось, депутат в своем посте переврал разговор с родственниками Ткачука.

Бабушка Максима Ткачука опровергла заявления свободовца Пирожика

"Я снова-таки шокирована, что вы там пишете, какой "русский мир", эту песню поет весь мир. К чему тут Сандра Лисовская, мы наоборот благодарны ей за этот конкурс, она для детей делает очень много, таких простых детей она выводит, чтобы их увидели и услышали, она делает больше, чем вы со всей своей партией вместе взятые. Этот человек является заслуженным в мире. И я не позволю ее оскорблять. Хватит того, что вы оскорбили нас и нашу семью", - написала тогда бабушка Максима со страницы внука в Фейсбуке.

"Распятый мальчик 2.0"

Очередная волна скандала вокруг Максима Ткачука продолжилась спустя полгода, когда стало известно, что мальчика не допустили на Нацотбор детского Евровидения.

Глава правления НОТУ Зураб Аласания, в свою очередь, в своем Фейсбуке сравнил историю с Ткачуком с "Распятым мальчиком", историю про которого в свое время раскручивала РФ и объяснил, что бабушка подала документы на Нацотбор, однако не указала, что ее внук участвовал в конкурсе в Лондоне, соорганизатором которого являлось Представительство Россотрудничества в Лондоне - органа исполнительной власти РФ.

Это, по словам Аласании, противоречит правилам отбора для детского Евровидения, согласно которым участник гарантирует, что не выступал на мероприятиях, организованных госорганами государства-агрессора.

Отметим, что конкурс Stars of the Albion, согласно официальному сайту, основан пианисткой и продюсером российского происхождения Евгенией Терентьевой. Она активно участвует в мероприятиях Россотрудничества в Великобритании, что подтверждают публикации в Вестнике Палаты русскоязычных сообществ Великобритании, размещенном на сайте представительства Россотрудничества в Великобритании.

Основатель конкурса Stars of the Albion активно участвует в мероприятиях Россотрудничества в Великобритании / Скриншот

Примечательно, что сама Терентьева это отрицает - в комментарии СМИ она упомянула, что Россотрудничество было лишь "партнером" конкурса.

"Организатором и спонсором конкурса Stars of the Albion является моя компания Musica Nova Productions Ltd. Россотрудничество наравне с другими культурными центрами, с которыми мы сотрудничаем, время от времени выделяет нам помещение для проведения мероприятий, и в данном случае - первого и второго дня вокального конкурса", - заявила Терентьева.

Между тем, пользователи соцсетей назвали это местью чиновников за ту самую русскоязычную "Смуглянку" и призвали отправить Аласанию в отставку.

"...гнать взашей этих аласаний надо не за конкретную ситуацию с Максимом, а за то, что эти самые чиновники, не способные заинтересовать своим "суспильным ТВ" даже 1% украинского суспильства,— имеют наглость по личным политическим мотивам аннулировать голоса людей, проголосовавших на конкурсном отборе за того, кого люди считают достойным кандидатом от Украины.",- написал на своей странице депутат от Слуги народа Александр Дубинский.

"...никаких законных оснований для отстранения Максима от участия в нацотборе не было. А была лишь, судя по всему, политическая мотивация. Месть за песню "Смуглянка", с которой Ткачук выступал на конкурсе в Лондоне", - считает журналист Игорь Гужва.

"Этим" не важно КОМУ мстить...Важно испытывать при этом ....радость "мщения", - эмоционально прокомментировал решение НОТУ композитор Владимир Быстряков.

Детское Евровидение НОТУ Зураб Аласания скандал Нацотбор Александр Пирожик Максим Ткачук Александр Дубинский Игорь Гужва Евгения Терентьева Владимир Быстряков
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