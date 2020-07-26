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Книжная полка: артбук Last of Us 2 - прощальный подарок из постапокалипсиса

Увесистое и бесконечно красивое собрание иллюстраций по лучшей игре этого года.

Андрей Софин

журналист

26 июля 2020, 09:05
Концепт-арт The Last of Us part 2 / Naughty Dog
Концепт-арт The Last of Us part 2 / Naughty Dog

Прошло то время, когда артбуков по игре приходилось ждать несколько месяцев или даже лет. В последние годы все улучшилось настолько, что теперь они выходят или с незначительной задержкой, или вовсе одновременно с релизом игры.

Сегодняшний наш гость как раз из таких, и он посвящен второй части The Last of Us – одному из лучших (а, возможно, и лучшему) творений игростроя последних лет, мучительному и безжалостному к фанатам трибьюту ненависти и одержимости местью.

Beautiful Darkness

Какого бы вы мнения о The Last of Us II не были, невозможно отрицать, что это игра с продуманным до мелочей левел-дизайном и богатым красивым миром.

Собственно, книга всю эту красоту фиксирует на бумаге. Арт-буки вообще крайне редко бывают плохими (а часто нравятся больше самой игры), всё, что от них требуется - показать изнанку разработки, и "Світ гри The Last of Us Part II" справляется с этим идеально.

last of us 2

Книга полна потрясающих художественных решений – от локаций до освещения, от 3d-графики и дизайна персонажей до композиции и перспективы. Качество иллюстраций и проработка деталей дублируют качество самой игры и хорошо объясняют, почему разрушенный мир TLoU2 получился настолько атмосферным и правдоподобным. В отличие от арбтука первой части, тут значительно меньше карандашных эскизов, а основной акцент делается на фотобашинге (коллажах фотографического качества), который сегодня стал основной техникой в индустрии. И первое впечатление у прошедшего игру будет именно таким – насколько дотошно разработчики Naughty Dog воссоздали концепты в TLoU2.

Не открывать до полного прохождения!

Если вы еще не завершили игру, удержитесь от соблазна и не вскрывайте защитную пленку – книга хоть и выстроена хронологически, охватывая весь игровой опыт от пролога до финальных титров, спойлеров можно нахвататься на любой странице, заодно потеряв и вау-эффект от сюжетных поворотов и красот здешнего мира.

Разумеется, нашлось место и вызывающим особый интерес идеям и экспериментам – тем, которые не получили воплощения в финальной версии. Например, в первоначальном дизайне серафиты выглядели совсем не так, уличная пёстрая одежда Дины в процессе разработки изменилась на более пригодную для выживания, старый школьный ранец Элли был отбракован в пользу практичного вместительного рюкзака, Джоэл мог иметь длинные волосы и залысины и пр. Это только несколько примеров, далеко не самых интересных.

Из особенностей - было неожиданным обнаружить всего пару страниц, посвященных Эбби (что даже придется по вкусу части игроков) и инфицированным – зомби практически не поменялись с первой части, поэтому издатель решил не дублировать информацию из предыдущего Art of. Здесь основной акцент делается на погибшем мире, через который пробираются герои, и в общем правильно делается - постапокалипсис еще никогда не был настолько прекрасен.

  • Світ гри The Last of Us Part II Главред
  • Світ гри The Last of Us Part II Главред
  • Світ гри The Last of Us Part II Главред
  • Світ гри The Last of Us Part II Главред
  • Світ гри The Last of Us Part II Главред
  • Світ гри The Last of Us Part II Главред
  • Світ гри The Last of Us Part II Главред
  • Світ гри The Last of Us Part II Главред

В помощь читателю - комментарии от команды художников и сценаристов, поясняющие, к чему они стремились, что хотели передать, какие эмоции вызвать и чем вдохновлялись при создании локаций ("Ферма", например, явное цитирование Уайета). Пояснений ровно столько, чтобы и дать полезную информацию, и не наскучить читателю.

К тому же артбук хорошо скомпонован и играет с настроением, как и сама TLoU2, не акцентируя подолгу внимания на одной теме и не давая заскучать – например, за пейзажами заснеженных пустынных локаций следует "тёплый" разворот, посвященный любовным отношениям героев и так далее.

last of us 2

Локализация

Содержание фолианта MAL'OPUS полностью соответствует оригинальному изданию и значительно превосходит книгу с картинками из Collector's Edition игры – как по наполнению, так и по размерам. Премиальный формат в твердом переплете (размер даже больше "библиотечных изданий" Dark Horse) позволит эстетам как следует разглядеть содержимое, глянцевые страницы плотны и приятны на ощупь, ни одной лишней детали в оформлении – настоящее украшение книжной полки. Приятно видеть, что высокий уровень качества ничуть не упал со времени выхода артбука по Death Stranding.

Единственное, что расстраивает - тираж в 800 экземпляров. Для многомиллионной страны - это просто слёзы. И это упрёк не издателям, которые уж конечно представляют рыночный потенциал.

Our Future Days

Есть большие сомнения, что история будет авторами когда-то продолжена (по крайней мере, история тех персонажей, которых мы узнали и полюбили за время прохождения обеих частей), так что "Світ гри The Last of Us Part II" – последний прощальный взмах рукой фанатам от этого мира и его героев. Мы будем скучать и помнить.

P.S. Если после книги вы не получили передозировки красотой, дополнительные концепт-арты можно разблокировать в самой игре, а еще часть выкладывали сами Naughty Dog на ArtStation.

Світ гри The Last of Us Part II
Світ гри The Last of Us Part II

Світ гри The Last of Us Part II

Оригинальное название: The Art of the Last of Us Part II
Автор: Naughty Dog
Художники: Eytan Zana, Jad Saber и др.
Издательство: MAL’OPUS
Первый издатель: Dark Horse
Переплет: твердый
Кол-во страниц: 200
Формат: 230 x 320 мм

Книжная полка The Last of Us Part II MAL’OPUS Dark Horse артбук Мир игры The Last of Us Part II Naughty Dog PlayStation 4 Sony
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