Книжная полка: артбук Last of Us 2 - прощальный подарок из постапокалипсиса

Концепт-арт The Last of Us part 2 / Naughty Dog

Прошло то время, когда артбуков по игре приходилось ждать несколько месяцев или даже лет. В последние годы все улучшилось настолько, что теперь они выходят или с незначительной задержкой, или вовсе одновременно с релизом игры.

Сегодняшний наш гость как раз из таких, и он посвящен второй части The Last of Us – одному из лучших (а, возможно, и лучшему) творений игростроя последних лет, мучительному и безжалостному к фанатам трибьюту ненависти и одержимости местью.

Beautiful Darkness

Какого бы вы мнения о The Last of Us II не были, невозможно отрицать, что это игра с продуманным до мелочей левел-дизайном и богатым красивым миром.

Собственно, книга всю эту красоту фиксирует на бумаге. Арт-буки вообще крайне редко бывают плохими (а часто нравятся больше самой игры), всё, что от них требуется - показать изнанку разработки, и "Світ гри The Last of Us Part II" справляется с этим идеально.

Книга полна потрясающих художественных решений – от локаций до освещения, от 3d-графики и дизайна персонажей до композиции и перспективы. Качество иллюстраций и проработка деталей дублируют качество самой игры и хорошо объясняют, почему разрушенный мир TLoU2 получился настолько атмосферным и правдоподобным. В отличие от арбтука первой части, тут значительно меньше карандашных эскизов, а основной акцент делается на фотобашинге (коллажах фотографического качества), который сегодня стал основной техникой в индустрии. И первое впечатление у прошедшего игру будет именно таким – насколько дотошно разработчики Naughty Dog воссоздали концепты в TLoU2.

Не открывать до полного прохождения! Если вы еще не завершили игру, удержитесь от соблазна и не вскрывайте защитную пленку – книга хоть и выстроена хронологически, охватывая весь игровой опыт от пролога до финальных титров, спойлеров можно нахвататься на любой странице, заодно потеряв и вау-эффект от сюжетных поворотов и красот здешнего мира.

Разумеется, нашлось место и вызывающим особый интерес идеям и экспериментам – тем, которые не получили воплощения в финальной версии. Например, в первоначальном дизайне серафиты выглядели совсем не так, уличная пёстрая одежда Дины в процессе разработки изменилась на более пригодную для выживания, старый школьный ранец Элли был отбракован в пользу практичного вместительного рюкзака, Джоэл мог иметь длинные волосы и залысины и пр. Это только несколько примеров, далеко не самых интересных.

Из особенностей - было неожиданным обнаружить всего пару страниц, посвященных Эбби (что даже придется по вкусу части игроков) и инфицированным – зомби практически не поменялись с первой части, поэтому издатель решил не дублировать информацию из предыдущего Art of. Здесь основной акцент делается на погибшем мире, через который пробираются герои, и в общем правильно делается - постапокалипсис еще никогда не был настолько прекрасен.

В помощь читателю - комментарии от команды художников и сценаристов, поясняющие, к чему они стремились, что хотели передать, какие эмоции вызвать и чем вдохновлялись при создании локаций ("Ферма", например, явное цитирование Уайета). Пояснений ровно столько, чтобы и дать полезную информацию, и не наскучить читателю.

К тому же артбук хорошо скомпонован и играет с настроением, как и сама TLoU2, не акцентируя подолгу внимания на одной теме и не давая заскучать – например, за пейзажами заснеженных пустынных локаций следует "тёплый" разворот, посвященный любовным отношениям героев и так далее.

Локализация

Содержание фолианта MAL'OPUS полностью соответствует оригинальному изданию и значительно превосходит книгу с картинками из Collector's Edition игры – как по наполнению, так и по размерам. Премиальный формат в твердом переплете (размер даже больше "библиотечных изданий" Dark Horse) позволит эстетам как следует разглядеть содержимое, глянцевые страницы плотны и приятны на ощупь, ни одной лишней детали в оформлении – настоящее украшение книжной полки. Приятно видеть, что высокий уровень качества ничуть не упал со времени выхода артбука по Death Stranding.

Единственное, что расстраивает - тираж в 800 экземпляров. Для многомиллионной страны - это просто слёзы. И это упрёк не издателям, которые уж конечно представляют рыночный потенциал.

Our Future Days

Есть большие сомнения, что история будет авторами когда-то продолжена (по крайней мере, история тех персонажей, которых мы узнали и полюбили за время прохождения обеих частей), так что "Світ гри The Last of Us Part II" – последний прощальный взмах рукой фанатам от этого мира и его героев. Мы будем скучать и помнить.

P.S. Если после книги вы не получили передозировки красотой, дополнительные концепт-арты можно разблокировать в самой игре, а еще часть выкладывали сами Naughty Dog на ArtStation.

Світ гри The Last of Us Part II

Світ гри The Last of Us Part II