В Абхазии исчезли журналисты "1+1"

В среду, 12 марта, пропала связь со съемочной группой ТСН. Сейчас есть все основания считать, что журналистов похитили.

Корреспондент ТСН Наталка Писня и оператор Сергей Киселев находились в Абхазии. Во время поездки они остановились в местной гостинице, сообщает ТСН.

По последней информации, которую сообщила Наталка Писня руководству канала, администрация отеля попросила журналистов никуда не отлучаться, мол, с ними хотят поговорить работники местных структур службы безопасности.

После этого съемочную группу "1+1" повезли на допрос в неизвестном направлении. Это последняя информация, которая поступала от журналистов ТСН. На данный момент с ними нет связи.

Канал "1+1" глубоко обеспокоен ситуацией с незаконным задержаниям украинских журналистов и обращается к властям России и Абхазии с требованием прояснить ситуацию.

Напоминаем, что ранее корреспондентку ТСН Анну Боку российские власти не впустили на территорию Осетии.