Официальные данные о драке в Донецке: один погибший, 26 пострадавших

Замгубернатора Донецкой области Елена Петряева заявила, что в результате нападения пророссийских сепаратистов на участников митинга за единство Украины погиб один человек.

Об этом она рассказала на брифинге для журналистов, сообщает "ОстроВ".

"По официальным данным, у нас погиб один человек, - заявила Петряева. - Вскрытие будет проводиться сегодня в присутствии сотрудников прокуратуры, милиции".

По ее словам, предварительный осмотр тела показал, что у погибшего жителя Донецка "есть гематома в области лица и ссадины кистей рук. Кроме того, у него входное отверстие... в области подключичной артерии".

При этом она не уточнила, каким именно оружием был убит человек. "Давайте дождемся вскрытия", - сказала она, добавив, что предварительно смертельное ранение было нанесено колюще-режущим предметом.

По словам Петряевой, всего пострадало 26 человек

Ранее "Главред" сообщал, что глава МВД Арсен Аваков заявил о задержании четырех организаторов драки в центре Донецка.

Также напомним, что вечером 13 марта в Донецке сепаратисты напали на участников митинга в поддержку соборности Украины. В результате драки от ножевого ранения скончался 22-летний житель Донецка, еще около 50-ти пострадали.

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Фото: ostro.org