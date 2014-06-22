В Донецкой области взорвали рельсы и пустили под откос 14 вагонов

В воскресенье, 22 июня, в 15:35 в Донецкой области на участке Иловайск - Кутейниково неизвестные лица взорвали нечетный путь, в результате чего сошли с рельсов 14 вагонов грузового поезда.

Об этом сообщает пресс-служба "Укрзалізниці".

"Сегодня, 22 июня 2014 года в 15 час. 35 мин. на участке Иловайск - Кутейниково неустановленными лицами был совершен подрыв нечетного пути. На момент взрыва на перегоне находился грузовой поезд №2921 с грузом (колчеданные огарки). В результате взрыва сошли с рельсов 14 вагонов", - говорится в сообщении.

Локомотивная бригада не пострадала, потери груза тоже нет. Обстоятельства инцидента выясняются, извещены все причастные службы.

Сейчас осуществляются восстановительные работы с помощью железнодорожной спецтехники. Движение поездов на данном участке будет восстановлено в максимально возможные сроки, пообещали в пресс-службе "Укрзалізниці".

Кроме того сообщается, что сегодня в 15:55 на перегоне Иловайск - Моспино Донецкой железной дороги был зафиксирован еще один случай подрыва пути неустановленными лицами. По оперативной информации, в момент взрыва на пути находился тепловоз. Подвижной состав не поврежден, локомотивная бригада не пострадала. В результате взрыва повреждены три железобетонные шпалы, сломаны рельсы. На данный момент на участке осуществляются восстановительные работы. Обстоятельства инцидента выясняются.

Напомним, что это не первый случай подрыва рельсов боевиками - 22 мая на Луганщине группа неизвестных взорвала двухпутный участок на 57 км перегона Штеровка—Щетово, в результате чего закрыто движение поездов.