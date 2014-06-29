В МВД рассказали новые подробности взрыва моста на Харьковщине

В Управлении МВД Украины на Южной железной дороге подтвердили информацию о взрыве железнодорожного моста в Харьковской области и сообщили, что движение поездов уже восстановлено.

Об этом передает Украинская правда.

"29.06.2014 года в 02:11 на 37 участку Южной железной дороги станции Основа-Купьянск Харьковской области произошел подрыв рельсового полотна в двух местах (не больше одного метра на каждом пути), в результате которого были повреждены парный и непарный путь железнодорожного моста, возле остановочной железнодорожной платформы Зеленый Колодец", - сообщили в милиции.

При этом в ведомстве добавили, что 29 июня около 2:40 машинист пассажирского поезда "Адлер-Киев" выявил повреждение железнодорожного пути.

"В результате внимательности сотрудников железнодорожного транспорта удалось предотвратить аварию пассажирского поезда "Адлер-Киев", - добавили в ведомстве.

Также стало известно, что на место происшествия сразу выехали руководство Управления МВД Украины на Южной железной дороге и ГУМВД Украины в Харьковской области, следственно-оперативная группа, работники кинологического центра.

"Движение поезда полностью восстановлено в 8 часов 55 минут", - добавили в МВД.

Данное событие внесено в Единый реестр досудебных расследований за ч.2 ст.258 УК Украины (террористический акт), проводятся следственные действия.

Ранее сообщалось, что в ночь на воскресенье, 29 июня, в Харьковской области возле села Зеленый Колодец неизвестные злоумышленники подорвали железнодорожный мост.

До этого СМИ писали, что на административной границе областей Харьковской, Донецкой и Луганской установят новые блокпосты и секреты.

Кроме вышесказанного обратим внимание на подобный инцидент, который 22 июня произошел в Донецкой области. Так, на участке Иловайск-Кутейниково неизвестные лица взорвали нечетный путь, в результате чего сошли с рельсов 14 вагонов грузового поезда.