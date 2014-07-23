Ночью в Запорожье прогремел мощный взрыв

В ночь на среду, 23 июля, в Запорожье прогремел мощный взрыв. По предварительным данным, взрывное устройство было заложено во дворе армянской церкви.

Об этом сообщает Укринформ, уточнив, что взрыв прогремел в районе центра экстремальной медицины - 5-ой горбольницы.

"Взрыв был такой мощности, что даже в здании горбольницы вылетели пластиковые окна", - сообщили очевидцы.

В области объявлен план "Перехват". Разыскивается легковой автомобиль "Саманд" серого цвета, номер АР 6331СО, который видели за несколько секунд до взрыва на месте происшествия.

Ранее сообщалось, что в крымском городе Симферополь, который, как и полуостров в целом, оккупирован Россией, возле отделения украинского банка "Хрещатик" с разницей в 10 минут прогремели два взрыва.