Пытались наступать диверсанты. В Минобороны раскрыли подробности боя под Попасной

В районе Новотошковского (находится под Попасной) Луганской области пыталась наступать диверсионно-разведывательная группа боевиков, украинские военные открыли огонь на поражение и отразили нападение.

Об этом пресс-секретарь Минобороны по вопросам АТО полковник Андрей Лысенко рассказал на брифинге, говорится на mediarnbo.org.

По его словам, террористы 14 июля после 23 часов начали двигаться в сторону опорного пункта наших воинов в населенном пункте, противника прикрывали снайперы.

"Заметив передвижение врага, украинские войска открыли огонь на поражение. Через несколько часов вражеское нападение было успешно отражено. Но, к сожалению, один украинский военный погиб в ходе наступления вражеской группы", — добавил спикер.

Ранее в пресс-центре штаба АТО сообщили, что в ночь на 15 июля возле Новотошковского между украинскими военными и террористами произошел бой. Узнать больше о случившемся можно здесь.