В результате взрыва в школе под Торецком пострадал охранник

В понедельник, 24 июля, вследствие детонации охранник недействующего учебного заведения в Торецке Донецкой области получил многочисленные осколочные ранения.

Об этом идет речь в сообщении пресс-службы ГУ НП в Донецкой области в Facebook.

Отмечается, что около 15:30 в Торецкое отделение полиции поступила информация о взрыве неизвестного устройства на территории школы № 15, города Железное (бывший Артемово), вблизи прифронтового Торецка.

Правоохранители сразу выехали на место происшествия. В ходе проверки установлено, что указанная школа находится в непосредственной близости к линии разграничения и с момента боевых действий не работает.

"Предварительно известно, что 30-летний мужчина хотел войти через входную дверь, как вдруг раздался взрыв. Сейчас пострадавший находится в больнице, где ему оказывается необходимая медицинская помощь. Диагноз уточняется", — отметили в полиции.

Место взрыва осматривают следственно-оперативная группа Торецкого ОП, взрывотехники и кинолог со служебной собакой. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Событие зарегистрировано в журнале Единого учета заявлений и сообщений граждан о правонарушениях и других событиях.

Напомним, ранее сообщалось, что в Винницкой области в результате взрыва гранаты погиб участник АТО.