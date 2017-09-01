Пытки ножом, электротоком и пилой. На Днепропетровщине бывший зэк изнасиловал и убил знакомую

В Зеленодольске Днепропетровской области полицейские задержали мужчину, который изнасиловал женщину, а затем жестоко убил ее и поджег свою квартиру.

Об этом в Facebook сообщила пресс-служба ГУ Национальной полиции в Днепропетровской области.

Отмечается, что в день убийства 25-летний мужчина вместе с погибшей в парке распивали алкогольные напитки. Затем он позвал женщину к себе домой, и она согласилась. В квартире преступник связал потерпевшую и изнасиловал ее.

После этого он устроил своей жертве пытки ножом, электротоком и пилой. Убедившись в смерти женщины, он поджег квартиру и сбежал с места преступления.

Согласно заключению судебно-медицинского эксперта, женщина умерла от кровопотери.

Правоохранителям удалось поймать преступника, у которого ранее уже была судимость. Сейчас он удерживается под стражей, и ему вручено подозрения по пяти статям Уголовного кодекса Украины: ч. 2 п. 4,9,10 ст. 115 ("Умышленное убийство"); ч. 4 ст. 152 ("Изнасилование"); ч. 3 ст. 153 ("Насильственное удовлетворение половой страсти неестественным способом"); ч. 2 ст. 194 ("Умышленное повреждение имущества путем поджога"); ч. 2 ст. 186 ("Грабеж") Уголовного кодекса Украины.

Так, задержанному грозит от 10 до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

Напомним, ранее сообщалось, что в Николаеве сокамерники забили до смерти насильника 15-летней школьницы.

Фото: @PoliceDniproRegion.