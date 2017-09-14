В Одессе у местных жителей нашли самодельную бомбу, опубликованы фото

В одном из парков Одессы правоохранители нашли у двух местных жителей самодельное взрывное устройство.

Об этом говорится на странице полиции Одесской области в Facebook.

По ее данным, один из злоумышленников объяснил, что сделал опасный предмет сам у себя дома.

"В ходе несения службы по охране общественного порядка сотрудники полиции получили вызов о том, что в одном из парков города подрывают неизвестные предметы", — отметили в ведомстве.

Потом копы заметили двух мужчин, у них при верхнем осмотре одежды был обнаружен предмет, похожий на самодельное взрывное устройство цилиндрической формы, с одной из его сторон находился шнур для запала.

Решается вопрос о внесении сведений о случившемся в Единый реестр досудебных расследований по признакам ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса.

Напомним, в августе в киевском Гидропарке силовики нашли тайник с большим количеством боеприпасов, также в нем были тротиловые шашки, замаскированные под хозяйственное мыло.

Фото: facebook.com/gunp.odessa