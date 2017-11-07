На Сумщине поймали дезертира, сбежавшего из воинской части с автоматом и патронами

Во вторник, 7 ноября, в Сумской области был задержан военнослужащий срочной службы, который накануне самовольно покинул расположение одной из воинских частей региона, прихватив с собой оружие.

Об этом говорится в сообщении военной прокуратуры Центрального региона Украины.

Как уточняют в прокуратуре, 6 ноября во время суточного наряда он покинул часть с выданными ему автоматом АКС-74 и 60 патронами к нему.

Сведения о происшествии были внесены в ЕРДР по статье "дезертирство" — ч. 3 ст. 408 Уголовного кодекса Украины. Данная статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет. Причины и подробности побега устанавливаются.

Напомним, 3 ноября, в зоне АТО на Донбассе задержали вооруженного военного, который находился в розыске в связи с самовольным оставлением воинской части.