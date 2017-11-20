В Киеве злоумышленники через почту сбывали конфеты с наркотиками

В Киеве правоохранители разоблачили организаторов преступной группы, которые по почте распространяли скрытые в конфетах наркотики.

Соответствующее сообщение сегодня, в понедельник, 20 ноября, опубликовала пресс-служба прокуратуры столицы Украины.

Согласно обнародованным надзорным ведомством данным, организатором наркобизнеса стал ранее судимый 39-летний горожанин. Он вместе с сообщниками наладил перевозку и сбыт по почте наркотических средств (каннабиса и амфетамина), предварительно упаковывая их в конфеты.

"Мужчина договорился о поставках в столицу путем незаконной пересылки через почтовые отделения каннабиса и амфетамина с двумя жителями другой области, в том числе фермером, который на собственных земельных участках незаконно выращивал коноплю, скрывая ее кусты между растениями", - рассказали в прокуратуре Киева.

Кроме того, злоумышленник арендовал квартиру, в которой привлек родственников к расфасовке наркотиков, а также подобрал нескольких курьеров, которые занимались сбытом.

Организатора правоохранители задержали непосредственно после получения в столичном почтовом отделении очередной посылки с "наркоконфетами". При досмотре в них было обнаружено почти 40 пакетиков с каннабисом и амфетамином.

Возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Киеве задержали кокаинового дилера.