В Одессе арестовали администратора соцсетей боевиков

В Одессе задержали администратора социальных сетей боевиков. Пресс-служба СБУ сообщает, что мужчина получал информацию непосредственно с сайта террористов и от российских пропагандистских интернет-изданий.

Администратор соцсетей публиковал на страничках в интернете антиукраинскую пропаганду, призывал изменить государственную границу и конституционный устрой Украины. Мужчина занимался популяризацией террористических организаций "ДНР" и "ЛНР".

Сотрудники СБУ провели обыск в доме задержанного и обнаружили технику с доказательствами антиукраинской деятельности. Против него возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.110 Уголовного кодекса Украины. Правоохранители ведут досудебное расследование.

Ранее сообщалось, что в захваченных террористами Ровеньках Луганской области и в подконтрольной боевикам Горловке Донецкой противник учит детей воевать в лагерях.