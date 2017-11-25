На Черниговщине депутат погорел на продаже поддельной валюты, фото и видео

В Черниговской области правоохранители пресекли сбыт фальшивой валюты, к организации которого причастен депутат Прилуцкого районного совета.

Политика задержали во время продажи фальшивых 200 долларов и 500 евро за половину их стоимости, говорится на сайте Службы безопасности Украины.

"Во время обыска в автомобиле злоумышленника... изъяли еще 6,7 тыс. долларов с признаками фальшивости. Подделки изготовлены очень качественно и имеют все признаки настоящих банкнот, включая соответствующие степени защиты", — отмечается в материале.

По предварительным данным, фальшивые банкноты контрабандно переправлялись в Украину через страну-агрессора — Россию. Купюры отправлены на экспертизу. Начато производство по ч. 2 ст. 199 (изготовление, хранение, приобретение, перевозка пересылка, ввоз в Украину с целью сбыта, а также сбыт поддельной нацвалюты в виде банкнот или металлической монеты, иностранной валюты) Уголовного кодекса.

Ранее сотрудники СБУ выяснили, что бывший депутат Одесского городского совета вместе с менеджментом строительной компании финансировал незаконные вооруженные формирования самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР", он объявлен в международный розыск и скрывается в РФ.