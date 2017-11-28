Неожиданный допрос. Националисты "побеседовали" с футболистами "Шахтера" о патриотизме

В Харькове националисты из местных организаций остановили автобус ФК "Шахтер", чтобы выяснить отношение футболистов к войне на Донбассе.

"Парни предъявили команде за странные действия и невнятную позицию касательно войны на востоке", - пишет Troublemakers & Ultras Action на своей странице в Фейсбук.

Один из националистов заявил, что "Шахтер" неоднократно по-хамски относился к украинцам. Он сообщил, что активисты "Национального корпуса" не были уверенны в футболистах команды и решили провести "воспитательные мероприятия".

Ошарашенные футболисты "оправдывались" перед националистами.

"Лично Степаненко пообещал выйти в поддержку воинов АТО на ближайшей игре", - написали активисты на своей странице.

Ранее "Шахтер" запретил детям участников АТО выйти на поле в футболках с патриотической надписью. Генеральный директор донецкого "Шахтера" Сергей Палкин прокомментировал скандал и заявил, что эта история была попыткой увести внимание людей от "темы Мариуполя".