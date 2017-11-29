Трагедия на Сумщине. 10-летнего школьника обнаружили повешенным

В поселке городского типа Липовая Долина Сумской области повесился 10-летний школьник.

Тело повешенного ребенка было обнаружено 28 ноября в подсобном помещении по месту жительства, сообщила начальник отдела коммуникации Главного управления Нацполиции в Сумской области Эльвира Биганова.

"По данному факту начато уголовное производство по ст. 120 (доведение до самоубийства) Уголовного кодекса Украины, в рамках которого устанавливаются обстоятельства происшествия", — отметила Биганова.

По информации жителей поселка по месту жительства родителей, о семье отзываются только с положительной стороны, сообщает УНИАН.

Напомним, ранее сообщалось, что на Сумщине парень зарезал экс-возлюбленную и повесился.