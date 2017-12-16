Поломанные ноги, царапины. На Сумщине пьяный водитель на легковушке врезался в толпу людей

В пятницу, 15 декабря, в Тростянце Сумской области около полуночи пьяный водитель на легковом автомобиле врезался в толпу людей, идущих по центру проезжей части улицы, пострадали шесть человек.

Медики диагностировали у 40-летней женщины перелом голени, еще один пострадавший, 35-летний мужчина, госпитализирован с закрытым переломом бедра, четверо пешеходов отделались царапинами, говорится на странице в Facebook ГУ Нацполиции в регионе.

"Как выяснили полицейские, 26-летний водитель ВАЗ-2101, предварительно будучи нетрезвым, сел за руль своего автомобиля. На одной из улиц Тростянца он врезался в компанию таких же подвыпивших граждан", — отметили в полиции.

По ее данным, также осложненные погодные условия — туман, влажная поверхность трассы, не позволили водителя вовремя среагировать на "преграду". Начато производство по признакам ч. 1 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса.

Напомним, 18 октября в центре Харькова Lexus столкнулся с Volkswagen Touareg, потом первый выехал на тротуар, где сбил пешеходов. Пятеро пострадавших погибли на месте происшествия, еще шестеро — были травмированы и доставлены в больницу, потом один из них умер. За рулем Lexus находилась Зайцева, ее задержали правоохранители.

Было начато производство по ч. 3 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса. Девушке сообщили о подозрении в совершении преступления, она признала свою вину. Суд арестовал ее до 10 февраля 2018 года включительно без возможности внесения залога.