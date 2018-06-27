"Взрывы будут продолжаться": киевлян предупредили о взрывах в ТЦ на День Конституции

Неизвестный борец за "свободу Л/ДНР" пригрозил террористическими актами в одном из киевских торговых центров (ТЦ) на День Конституции, 28 июня.

Сообщение с угрозами взрыва в ТЦ некий "Юрий" написал на один из официальных электронных адресов СБУ, сообщила "Страна" со ссылкой на источники.

Далее приводится текст сообщения, авторская орфография сохранена: "Сколько вы мрази можете врать? Постоянно терроризируете российский Крым и свободолюбивые, независимые ,"ДНР/ЛНР". Прикольный был ваш провал с Бабченко, благодаря которому Алкаш (так называемый президент Украины) опозорился на весь мир. Я вам обещаю 28 июля (по всей видимости писавший имел в виду июня – прим. ред.) 2018 года в одном из торгово-развлекательных центров Киева произойдет взрыв. Взрывы будут продолжаться до тех пор, пока укркаратели не прикратят обстрелы жителей "ДНР/ЛНР". Юрий".

Судя по IP-адресу "почтового террориста" тот на момент отправки письма находился на неподконтрольной территории Донбасса.

В СБУ данное сообщение считают фейком, однако на День Конституции уровень террористической угрозы решили повысить.

Напомним, на День Конституции украинцы отдохнут четыре выходных подряд. На работу большинство официально выходит лишь 2 июля.