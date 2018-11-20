Экономист объяснил, почему деньги России не помогают "Л/ДНР" процветать

В "ДНР" и "ЛНР" процветают коррупция и контрабанда, отметил эксперт / Reuters

Российская Федерация тратит на содержание захваченной части Донбасса — самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР", 2 млрд долларов (скорее всего, в год), для бюджета страны — это смешные деньги, и они не помогают экономике псевдореспублик процветать.

В "Л/ДНР" процветают коррупция и контрабанда, выделяемые деньги просто не доходят до обычных людей, рассказал российский экономист Дмитрий Некрасов в комментарии "Обозревателю".

"Понятно, что экономика в блокированном и находящемся в состоянии военных действий анклаве, не самая хорошая. Соответственно, то, что оттуда бегут люди, — это правильно", — отметил собеседник.

Читайте такжеЭкс-советник Путина оценил траты России на "Л/ДНР"По его словам, Россия выделяет "властям республик" меньше средств, чем они хотели бы получать. "В местах таких конфликтов всегда кто-то на этом наживается и понятно, что кроме финансирований из РФ, есть же еще всевозможная контрабанда, торговля оружием, произведенной продукцией и так далее", — добавил эксперт. Ранее сопредседатель общественной инициативы "Права справа" Дмитрий Снегирев говорил, что за последние пять лет Россия вложила в Отдельные районы Донецкой и Луганской областей ("ДНР" и "ЛНР") более 10 млрд долларов.