"В Украине не Черная пятница, а смуглая": все, что нужно знать о самых больших скидках 23 ноября

Какие скидки готовят украинцам на Черную пятницу / Reuters

Уже завтра, 23 ноября, украинцев ждет Черная пятница-2018.

Порадуют своими скидками не только интернет-магазины, но также бутики в торговых центрах и другие невиртуальные магазины в Киеве, Днепре, Харькове, Одессе, Полтаве и других городах Украины.

"Главред" решил напомнить своим читателям, где самые большие скидки в Черную пятницу-2018 и как не стать жертвой обмана в день великих распродаж.

Черная пятница: когда начинается и когда заканчивается

В полночь пятницы в Украине распродажи только стартуют, а вот длиться они могут до недели.

К примеру, Черная пятница на Aliexpress начнется 23 ноября в 09:00 по киевскому времени и продлится три дня – до 25 ноября. Здесь обещают скидки на все группы товаров до 90%.

Черная пятница на eBay сменится Киберпонедельником (Cyber Monday 2018): здесь можно будет купить спортивные товары и гаджеты, в частности, Xbox One.

Как подготовиться к Черной пятнице

Читайте такжеКогда ждать лучших цен на новогодние украшения-2019Эксперты рекомендуют составить список нужных покупок заранее, чтобы не купить товар, который вам на самом деле не нужен.

Не будет лишним узнать цену приглянувшегося товара заранее – особенно если речь идет, к примеру, о дорогой технике – чтобы в итоге убедиться, что скидка на него действительно есть и она честная.

Среди других советов:

установить самому себе финансовую планку – сумму, трата которой будет для вашего бюджета неболезненной. Иначе слишком велик риск остаток месяца питаться растворимой лапшой;

начинать охоту за приглянувшимся товаром заранее – все хорошее раскупают быстрее всего, так что до вечера ждать не стоит.

Подробнее читайте в нашем материале Как подготовиться к Черной пятнице.

Черная пятница: где проходит и где самые большие скидки

Скидки от 60% до 70% на телефоны, смартфоны и иную технику украинцам уже пообещали "Розетка", "Цитрус", Comfy, Moyo.ua, "Алло" и другие.

Читайте также"После платежек за отопление будет не до покупок": кто и какими скидками заманивает украинцев на Черную пятницу-2018Например, магазин "Цитрус" предлагает грандиозные скидки от 7 до 70% на самые разнообразные товары. А та же "Розетка" обещает скидки уровня 50-60%.

На данный момент Xiaomi Redmi 6A 2/16GB Blue на "Розетке", к примеру, стоит 2 899 грн. Максимальная цена на этот бренд – 14999 грн (за Xiaomi Mi Mix 2S 6/128GB White). Ну что ж, посмотрим, сколько эти гаджеты будут стоить в Черную пятницу.

Также на Черную пятницу распродажу устроят "Эльдорадо" (до 60%), "Фокстрот" (до 50%) и другие интернет-магазины.

Скидки на парфюмерию и косметику в Черную пятницу предлагает в том числе MakeUp (скидки до 70%). Здесь акция начнет действовать в 00.00 23 ноября и продлится несколько дней, включая Киберпонедельник. В дни распродажи снижение цен ожидается на более чем 300 наименований отечественных и мировых брендов.

Черная пятница: книги

"Я в Черную пятницу ждал скидок именно на книги, – рассказал "Главреду" его читатель Вадим. – Но пока что радоваться нечему. Первой на сцену вышел магазин "Буква" с "потрясающей" скидкой в 15%. Вот только сюрприз! Лишь на те книги, которые были на полках магазинов и видимо измацанные и засаленные до нетоварного вида".

В качестве доказательства он прислал скрин товарного предложения.

Скрин от читателя "Главреда"

Справедливости ради стоит отметить, что найти скидки на литературу все-таки можно: та же Черная Пятница В Якабу обещает скидки в 50% на детскую литературу, классику и т.д. Хотя в большинстве случаев речь идет все же о скидках в 10%: за большие скидки магазины соглашаются отдать крайне ограниченное количество товара.

Черная пятница-2018: в чем обман

Как заверил директор украинской Ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко, скидок в 70-80% в Черную пятницу-2018 в Украине найти не удастся.

"Если говорить об украинской Черной пятнице, то я, скорее, назвал бы ее не черной, а немного смуглой. Настоящую Черную пятницу мы в Украине пока не видели. В первую очередь это связано с тем, что условия ведения бизнеса в нашей стране не позволяют ее проводить. Причиной тому и экономическая ситуация в Украине, и система налогообложения", – пояснил он.

По его словам, скидка в Черную пятницу должна быть не меньше 30-40%. При этом в Украине нередко обманывают покупателя: сначала завышают цену, а затем якобы делают скидку. Причем подобный обман покупателя в Украине правонарушением не считается. Подробнее читайте в нашем материале Эксперт объяснил, как не стать жертвой обмана в Черную пятницу.