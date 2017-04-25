Чистая прибыль ПАО "Аграрный фонд" за I квартал 2017 года составила 111,3 млн грн

По итогам I квартала 2017 доход ПАО "Аграрный фонд" составил 1,3 млрд грн, прибыль до налогообложения — 135,7 млн грн. После начисления налога на прибыль чистая прибыль Общества составила 111,3 млн грн.

В течение I квартала 2017 ПАО "Аграрный фонд" было реализовано 246,4 тыс. тонн зерна и 63,5 тыс. тонн муки.



Реализация муки происходила как оптовыми, так и розничными партиям, в частности, в торговых сетях под собственной торговой маркой. Также Общество продолжает реализацию фасованной гречки, овсяных хлопьев и смеси хлопьев под собственной ТМ.



По результатам первого квартала 2016 чистая прибыль ПАО "Аграрный фонд" составил 20,5 млн грн.