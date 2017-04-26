Нацбанк снова укрепил гривну: доллар "потерял" четыре копейки

Регулятор решил, что 100 евро должны стоить 2900,4728 грн.
Национальный банк снова повысил официальный курс украинской валюты — гривны — по отношению к доллару.
Об этом свидетельствуют данные, размещенные на сайте регулятора.
По подсчетам журналистов, американская валюта подешевела на четыре копейки.
Официальный курс гривны на 26 апреля:
100 долларов — 2663,1832 грн (25 апреля — 2667,3697);
100 евро — 2900,4728 грн (2893,5627);
10 рублей — 4,7689 грн (4,7564).
Ранее международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings спрогнозировало, что курс гривны на конец 2017 года составит 26,5 грн за доллар. Ознакомиться со сведениями экспертов можно здесь.