Нацбанк снова укрепил гривну: доллар "потерял" четыре копейки

Национальный банк снова повысил официальный курс украинской валюты — гривны — по отношению к доллару.

Об этом свидетельствуют данные, размещенные на сайте регулятора.

По подсчетам журналистов, американская валюта подешевела на четыре копейки.

Официальный курс гривны на 26 апреля:

100 долларов — 2663,1832 грн (25 апреля — 2667,3697);

100 евро — 2900,4728 грн (2893,5627);

10 рублей — 4,7689 грн (4,7564).

Ранее международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings спрогнозировало, что курс гривны на конец 2017 года составит 26,5 грн за доллар. Ознакомиться со сведениями экспертов можно здесь.