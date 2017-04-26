Prime Broker запускает эру инвестиционного трейдинга

26 апреля 2017, 15:29

Инвестор в СДУ компании Prime Broker находится в тех же условиях, что и торговец на фондовой бирже.

Инвестирование на рынке Форекс волнует трейдеров и инвесторов уже очень давно. Проходя все этапы эволюции инвестиций, можно заметить, что форекс-брокеры периодически внедряют новые продукты. Компании, которым удается не только запустить инвестиционный продукт, а еще и ответить на главный вопрос инвесторов — "Как получить максимальную доходность при минимальных рисках" — завоевывают не просто популярность, они становятся законодателями инвестиционной среды на рынке Форекс, оставляя след в истории. Так случилось и с новым продуктом компании Prime Broker.

Чтобы понять, в чем инновационная суть разработки компании Prime Broker, необходимо внимательно рассмотреть особенности других инвестиционных продуктов, которые предлагали участникам рынка Форекс компании до Prime Broker.

Эксперты убеждены, ПАММ-инвестирование сразу позволило решить массу проблем. Инвестор точно знал, на что он может рассчитывать. Брокер предоставлял специальную платформу, гарантировал сохранность средств и защиту от "произвола" управляющих трейдеров.

Со временем оказалось, что и ПАММ-счета не избавлены от существенных недостатков. Так, даже профессиональный трейдер совершает ошибки и создает риски потери капитала для своих клиентов.

Кроме того, у каждого трейдера бывают периоды застоя — торговля не идет, прибыль никто не получает.

В результате сфера форекс-инвестиций вышла на новый уровень с появлением индексов ПАММ-счетов.

Следующая эволюционная ступень — появление социального трейдинга и автокопирования Форекс.

Специалисты компании Prime Broker долго и тщательно изучали все достижения и проблемы, возникающие в сфере инвестиций на Форексе. В результате смогли предложить на порядок более качественный продукт — счета доверительного управления — СДУ.

Что бы до появления СДУ ни предлагали компании инвесторам, везде появлялась одна и та же проблема: как только ваш управляющий трейдер (или трейдеры) начинает плохо торговать, вы теряете деньги вместе с ним. И не всегда можно быстро вывести капитал, чтобы спасти хотя бы его часть. Счета доверительного управления, предложенные компанией Prime Broker, позволяют:

1. Выгодно инвестировать даже в тех управляющих трейдеров, которые в данный момент находятся в просадке;

2. Постоянно контролировать состояние СДУ и быстро выводить средства;

3. Получать двойную прибыль от торговли и котировок доли в СДУ.

Фактически инвестор в СДУ компании Prime Broker находится в тех же условиях, что и торговец на фондовой бирже, который получает дивиденды и разницу по курсу бумаг при продаже. Вот как работают счета доверительного управления:

— Трейдер пополняет депозит крупной суммой;

— Инвесторы предоставляют свой капитал, получая долю в СДУ;

— Торгуя на рынке, управляющий трейдер зарабатывает одновременно и для себя, и для своих клиентов, которые получают прибыль примерно так же, как и на ПАММ-счетах;

— Если СДУ приносит стабильную прибыль, растет стоимость каждой доли. Ее инвестор может продать дороже, чем купил, получив прибыль еще раз;

— Если у трейдера случается просадка и на счету фиксируется убыток, доли СДУ дешевеют. Их можно купить по цене ниже номинала, подождать пока управляющий снова выйдет в прибыль, получить дивиденды и продать доли по высокому курсу.

Как поясняют в компании Prime Broker, выход на пике прибыльности СДУ и вход на минимумах позволит инвесторам получать такую прибыль, о которой они даже и мечтать не могли ни на каких ПАММ-инвестированиях или в системе социального трейдинга.

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Форекс Prime Broker
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