Доллар и евро "потеряли" несколько копеек. НБУ назвал курс гривны на завтра

В четверг, 27 апреля, Национальный банк повысил официальный курс украинской валюты — гривны — по отношению к доллару, евро и рублю.

Об этом свидетельствуют данные, размещенные на сайте регулятора.

По подсчетам журналистов, американская и европейская валюты подешевели на четыре, а также семь копеек соответственно.

Официальный курс гривны на 28 апреля:

100 долларов — 2655,1453 грн (27 апреля — 2658,8876);

100 евро — 2889,0636 грн (2896,3263);

10 рублей — 4,6605 грн (4,7216).

Ранее международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings спрогнозировало, что курс гривны на конец 2017 года составит 26,5 грн за доллар. Ознакомиться со сведениями экспертов можно здесь.