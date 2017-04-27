Доллар и евро "потеряли" несколько копеек. НБУ назвал курс гривны на завтра

Регулятор решил, что 10 рублей должны стоить 4,6605 грн.
В четверг, 27 апреля, Национальный банк повысил официальный курс украинской валюты — гривны — по отношению к доллару, евро и рублю.
Об этом свидетельствуют данные, размещенные на сайте регулятора.
По подсчетам журналистов, американская и европейская валюты подешевели на четыре, а также семь копеек соответственно.
Официальный курс гривны на 28 апреля:
100 долларов — 2655,1453 грн (27 апреля — 2658,8876);
100 евро — 2889,0636 грн (2896,3263);
10 рублей — 4,6605 грн (4,7216).
Ранее международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings спрогнозировало, что курс гривны на конец 2017 года составит 26,5 грн за доллар. Ознакомиться со сведениями экспертов можно здесь.